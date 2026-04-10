¡Vuelve a la pantalla grande! El laberinto del fauno celebra 20 años con funciones en CDMX

Hay películas que marcan una época y otras que logran permanecer en el tiempo sin perder su esencia. El laberinto del fauno pertenece a este segundo grupo. A dos décadas de su estreno, la obra de Guillermo del Toro regresa a las salas de cine en México.

Este regreso a la pantalla grande no solo forma parte de una celebración que rinde homenaje a su legado, también abre la puerta a nuevas audiencias para descubrir una historia que se mantiene vigente desde su estreno.

El laberinto del Fauno celebra 20 años y vuelve a los cines: Dónde y cuándo verla en CDMX Captura de pantalla

¿Cuándo se reestrena El laberinto del fauno en México y qué se sabe?

Como parte de la conmemoración por su 20 aniversario, El laberinto del fauno tendrá funciones especiales en distintas sedes del país durante abril de 2026.

Una de las proyecciones más esperadas se llevará a cabo el 22 de abril en la Casa del Lago UNAM, un espacio cultural emblemático de la Ciudad de México que ofrecerá entrada gratuita. Esta función forma parte de una programación que busca acercar clásicos del cine a nuevas audiencias.

En el norte del país, también se contempla una exhibición el 17 de abril en la Cineteca Ciudad Juárez, dentro de un programa cultural que incluirá actividades paralelas y la proyección de cortometrajes locales.

El reestreno no se limita a México. A nivel internacional, la película tendrá una segunda etapa de exhibiciones durante la segunda mitad de 2026 en distintos países, lo que refuerza su presencia global y su permanencia en el circuito cultural.

La ausencia del director en la terna de Mejor Dirección ha generado polémica. Reuters

¿Por qué El laberinto del fauno sigue siendo una obra clave del cine fantástico?

Estrenada en 2006, El laberinto del fauno se sitúa en la España de 1944, en un contexto marcado por la posguerra. A partir de este escenario, la historia sigue a Ofelia, una niña que encuentra en la fantasía un refugio frente a la violencia de su entorno.

La película ha sido objeto de análisis en espacios académicos y culturales debido a su complejidad narrativa. Su propuesta no se limita a contar una historia fantástica, sino que construye un universo simbólico que dialoga con la realidad histórica.

Entre los elementos que han sido destacados por especialistas se encuentran:

La integración orgánica entre realidad y fantasía

El uso del simbolismo como recurso narrativo

Una estética visual cuidadosamente construida

Personajes con profundidad emocional

Estos factores han permitido que la cinta trascienda generaciones y mantenga su relevancia con el paso del tiempo, posicionándose como una obra representativa del cine contemporáneo.

El laberinto del Fauno celebra 20 años y vuelve a los cines: Dónde y cuándo verla en CDMX Captura de pantalla

¿Qué tendrá de especial este reestreno?

El regreso de El laberinto del fauno a las salas no solo responde a una celebración conmemorativa, también incorpora mejoras técnicas que transforman la experiencia de visionado.

De acuerdo con reportes retomados por medios especializados, la película se proyectará en versiones restauradas en alta definición, incluyendo formatos en 4K y 3D. Esta actualización permitirá apreciar con mayor claridad los detalles que caracterizan la propuesta visual de Guillermo del Toro.

La riqueza estética de la película se sostiene en diversos elementos que adquieren mayor impacto en pantalla grande:

El trabajo de maquillaje y caracterización

Los efectos prácticos

La dirección de arte

El diseño de producción

Cada uno de estos componentes contribuye a crear una experiencia inmersiva que se potencia en una sala de cine, donde la escala y el sonido juegan un papel fundamental.

El laberinto del Fauno celebra 20 años y vuelve a los cines: Dónde y cuándo verla en CDMX Captura de pantalla

Una oportunidad para redescubrir un clásico

El regreso de El laberinto del fauno a los cines en México representa una oportunidad para acercarse nuevamente a una historia que ha dejado huella tanto en el cine nacional como en el internacional.

Las funciones especiales, algunas de ellas gratuitas, junto con las versiones restauradas, permiten que nuevas generaciones conozcan la película en condiciones distintas a su estreno original.

Al mismo tiempo, ofrecen a quienes ya la vieron la posibilidad de reencontrarse con una obra que ha evolucionado en su significado con el paso de los años.

Más que un reestreno, este aniversario confirma la permanencia de una película que ha logrado mantenerse vigente dentro de la conversación cultural. Su regreso a la pantalla grande no solo celebra su historia, también amplía su alcance hacia nuevos públicos.