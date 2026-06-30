Jacob Elordi y Callum Turner entre los favoritos para 007, pero hay un detalle que juega en su contra

Jacob Elordi volvió a aparecer entre los nombres que suenan para convertirse en el próximo James Bond, pero una de las personas que mejor conoce la franquicia no cree que sea el indicado.

Debbie McWilliams, quien estuvo al frente del casting de 13 películas del agente 007, aseguró que ni el actor australiano ni otros de los favoritos, como Callum Turner, cumplen con una característica que considera indispensable para interpretar al espía más famoso del cine.

Jacob Elordi Grosby

La búsqueda del sucesor de Daniel Craig continúa desde que el actor se despidió del personaje tras Sin tiempo para morir en 2021. Aunque Amazon MGM Studios ya trabaja en la siguiente etapa de la saga, todavía no existe un anuncio oficial sobre quién será el nuevo James Bond.

Debbie McWilliams no quiere a Jacob Elordi ni a Callum Turner como James Bond

Durante una entrevista con The Independent, Debbie McWilliams habló sobre los rumores que colocan a Callum Turner, Harris Dickinson y Jacob Elordi entre los principales candidatos para interpretar al agente 007.

Especial

Sin embargo, dejó claro que ninguno de ellos es una opción que le convenza para el papel.

"Es absolutamente esencial que siga siendo un enigma total".

La exdirectora de casting explicó que uno de los principales problemas es que el público ya conoce demasiado sobre estos actores, lo que, en su opinión, resta credibilidad al personaje.

“No quiero ver a ninguno de ellos (Turner, Dickinson o Elordi) como James Bond porque ahora sabemos demasiado sobre ellos.”

Foto: Especial

¿Por qué la exdirectora de casting rechaza a estos actores?

Para McWilliams, el actor que interprete a James Bond debe conservar un perfil discreto y generar la sensación de misterio que siempre ha caracterizado al espía británico.

“Queremos saber lo menos posible sobre ellos (el actor) a nivel personal, porque eso es lo que hacen los espías. No necesitamos saber dónde va de compras, quiénes son sus padres ni dónde vive”, dijo.

También señaló que la audiencia debe creer por completo en el personaje y que conocer demasiados detalles de la vida del actor puede romper esa ilusión.

“Nunca queremos verlo en casa. Y un elemento vital de todo esto es su trabajo. Tiene licencia para matar, y tenemos que creer que puede hacerlo. Si no lo creemos, perdemos a la audiencia.”

La apuesta de Debbie McWilliams para el nuevo 007

Aunque ya se retiró de la franquicia antes de que Amazon MGM Studios tomara el control creativo de James Bond, Debbie McWilliams considera que el estudio debería apostar por un rostro completamente inesperado.

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Incluso recordó que durante los años en los que estuvo a cargo del casting recibía propuestas de personas que querían formar parte de las películas, entre ellas figuras tan conocidas como Michael Jackson.

“Pasamos por una etapa en la que la gente más ridícula se ponía en contacto con nosotros, como Michael Jackson. Madonna se las arregló para colarse y oh, en realidad no, hay alguien más que no podría decirte”, dijo.

Mientras continúan las especulaciones sobre quién será el próximo James Bond, las declaraciones de McWilliams dejan claro que, para ella, el futuro 007 debe ser alguien capaz de sorprender al público y mantener el misterio que siempre ha definido al personaje.