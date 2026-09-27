Dove Cameron se casa con Damiano David en un vestido de Maison Valentino

¡El universo de las celebridades, la moda de alta costura y la música rock colapsaron este fin de semana! Dove Cameron se casó con Damiano David en un vestido de Maison Valentino durante su boda en la Toscana.

La actriz y cantante estadounidense y el carismático vocalista de la banda italiana Måneskin, han consolidado su historia de amor con una celebración nupcial inolvidable; ambientada en los paisajes románticos de Italia.

La pareja transformó su enlace en un escenario cinematográfico donde la estética gótica y el romance clásico se fusionaron en perfecta armonía.

El foco de todas las miradas estuvo puesto en la elección de vestuario de la novia, quien confió su imagen para este hito a una de las casas de moda italianas más legendarias: Maison Valentino.

Bajo la dirección creativa de Alessandro Michele, la firma concibió dos propuestas pensadas exclusivamente para la personalidad de Cameron.

Dove Cameron se casa en un vestido de Valentino Instagram @dovehq

Dove Cameron se casa en un vestido de Maison Valentino

Para el día de su boda, Dove Cameron decidió ponerse en manos de Maison Valentino, marca que atraviesa un momento de intensa fascinación estética tras la llegada del diseñador italiano Alessandro Michele a la dirección creativa.

Según un inside dentro de las pruebas finales del vestuario, Michele asumió el reto de interpretar la esencia de la actriz. El resultado fue una obra conceptual que conjugó la sutileza vintage con una estructura audaz y vanguardista.

Lejos de optar por una silueta princesa tradicional o un corte sirena predecible, el atuendo fue diseñado para reflejar la evolución estilística de Cameron, quien en los últimos años ha destacado en las alfombras rojas por su marcado gusto por el glamour con tintes dramáticos y góticos.

El concepto visual del vestido de novia de Dove Cameron giró en torno a una narrativa celestial y romántica. La prenda principal fue confeccionada en una seda de tono blanco de caída fluida, diseñada para ajustarse con suavidad a la silueta de la cantante mientras permitía un movimiento orgánico al caminar por los senderos de la campiña italiana.

En lugar de sujetar el velo de manera convencional al peinado, el equipo de Valentino integró una imponente capa sobre los hombros. Esta pieza actuó como una cola que se arrastraba con majestuosidad sobre la hierba.

Para la primera ceremonia, Dove Cameron utilizó un traje con matices de sastrería masculina, incluyendo un cuello estructurado y el uso estilizado de una corbata a juego, reconfigurando la imagen tradicional de la novia con un guiño a la estética genderless.

Además, también incorporó una capa a los hombros; mientras que Damiano David también vistió con traje sastre.

Esta transición mantuvo intacta la sofisticación de la pareja, demostrando que la alta costura puede combinar la escénica con la comodidad práctica.

Dove Cameron se casa con Damiano David Instagram @dovehq

La boda en la Toscana de Dove Cameron y Damiano David

Dove Cameron y Damiano David tuvieron una auténtica boda en la Toscana, empezando las celebraciones el 24 de septiembre en el registro civil de Montalcino. La pareja comenzó su relación en 2026 y anunció su compromiso en enero de 2026.

De acuerdo con rumores, la celebración estuvo rodeada de familiares y amigos de los cantantes, quienes disfrutaron de los paisajes italianos, una parte fundamental de la vida de Damiano.