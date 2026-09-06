Mariana Echeverría habla de su apellido y aclara si es familiar de un expresidente

Mariana Echeverría vuelve a estar en la conversación luego de ser cuestionada sobre si su apellido tiene algún vínculo con un expresidente de México.

La conductora y actriz mexicana explicó que esta es una pregunta que suelen hacerle con frecuencia, precisamente por su apellido y la posible relación con la familia que estuvo al frente de la Presidencia de México.

¿Qué pasó con Mariana Echeverría y su apellido?

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Mariana Echeverría habló sobre su familia luego de que el periodista le preguntara de quién es hija.

De inmediato, la conductora aclaró que no tiene ninguna relación con la familia del expresidente:

“No, no tengo nada que ver con los Echeverría”, explicó.

Sin embargo, el periodista continuó con el tema y señaló que, aunque no tenía relación con la familia del expresidente, sí había una conexión con su padre, Mario Echeverría.

Ante esto, Mariana habló con cariño y admiración de su papá, destacando el papel que ha tenido en su familia y el amor que mantiene con su mamá después de más de cuatro décadas de matrimonio.

“Mi papá es una persona que he admirado toda la vida. Es un señor que ha trabajado mucho por sacar a su familia adelante. Está enamorado de mi mamá. Mira, se me llenan los ojos de lágrimas de hablar de mis papás. Están enamorados, llevan más de 40 años de casados”.

¿El apellido de Mariana Echeverría tiene relación con el expresidente?

Mariana explicó que esta no es la primera vez que alguien le pregunta por una posible relación entre su apellido y el expresidente de México, pues es un tema que suele aparecer constantemente.

“Todo el mundo me pregunta ‘oye, que la presidencia’, no, nada qué ver. Aparte es un tema político muy fuerte, entonces yo mejor no digo nada”, explicó Mariana.

De esta manera, la actriz dejó claro que no existe un parentesco con la familia del expresidente y que las dudas surgen principalmente por compartir el apellido.

¿Cómo es la familia de Mariana Echeverría?

Aunque la conversación comenzó con la duda sobre su apellido, el tema terminó llevando a Mariana a hablar de su familia.

El periodista aclaró que la entrevista no estaría enfocada en política, sino en conocer más sobre la vida personal de la conductora.

Mariana contó que en su familia son cuatro hermanos y que ella es la segunda. También destacó que, a pesar de la diferencia de edades entre ellos, con su hermana menor existe una diferencia de 14 años, mantienen una relación cercana.

“Tenemos una relación bien bonita. Es raro ya tener una familia como muy funcional en esta época y nosotros nos seguimos juntando a comer los sábados”, platicó.

Así, Mariana Echeverría confirmó que no tiene parentesco con el expresidente de México y que las dudas sobre una posible relación familiar surgen únicamente por su apellido.

Lejos de la polémica, la conductora aprovechó la conversación para hablar del cariño que siente por sus padres y de la relación cercana que mantiene con sus hermanos.