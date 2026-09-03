La Granja VIP 2026: ¿a qué hora y dónde ver el estreno de la segunda temporada?

La espera está por terminar para los seguidores de La Granja VIP, pues la segunda temporada llegará a la televisión con nuevos famosos dispuestos a dejar atrás las comodidades de su vida cotidiana para enfrentarse a una convivencia marcada por los retos, las estrategias y las decisiones que podrían cambiar el rumbo de la competencia.

A diferencia de otros realities, los participantes tendrán que involucrarse en las actividades propias de una granja, además, deberán formar alianzas y enfrentar distintos desafíos para evitar convertirse en los próximos eliminados.

Foto: Instagram La Granja VIP

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de La Granja VIP?

El primer episodio de La Granja VIP 2026 llegará el domingo 6 de septiembre. La gala de estreno está programada para comenzar a las 8:00 de la noche, tiempo del centro de México.

Durante esta primera emisión se conocerán más detalles sobre la llegada de los nuevos granjeros y comenzará oficialmente la competencia que pondrá a prueba su capacidad para adaptarse a las condiciones de la granja.

¿Dónde se podrá ver La Granja VIP 2026?

La segunda temporada podrá seguirse en vivo a través de Azteca Uno, señal de televisión abierta de TV Azteca.

También estará disponible mediante Disney+, plataforma en la que los seguidores podrán acceder a la transmisión en vivo de La Granja VIP durante las 24 horas.

En la primera edición, TV Azteca ofreció durante las primeras semanas una señal gratuita por medio de su canal oficial de YouTube, su página web y su aplicación. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si esta alternativa volverá a estar disponible para la segunda temporada.

Foto: Facebook Granja VIP México

¿Quiénes son los confirmados para La Granja VIP?

La producción contempla la participación de 20 granjeros, aunque los nombres se han dado a conocer de manera gradual y todavía falta completar la lista oficial.

Hasta el momento, los participantes confirmados para esta nueva temporada son:

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras “Bicolor”

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis “Bebeshita”

Abigail Pak “La Coreañera”

Natalia Alcocer

Manelyk González

La convivencia entre personalidades con diferentes estilos y personalidades será uno de los elementos que podrían generar algunos de los momentos más comentados de la temporada.

¿Qué actividades tendrán que realizar los participantes?

Los famosos no solamente deberán preocuparse por las nominaciones. Como parte de la dinámica del programa, tendrán que cumplir con distintas labores relacionadas con el funcionamiento de la granja.

Entre ellas se encuentran la limpieza de los establos, el cuidado de los animales y el ordeño de las vacas. A esto se suman pruebas y decisiones que determinarán quién obtiene beneficios, quién queda en riesgo y quién deberá abandonar la competencia.

Foto: Facebook Granja VIP México

¿Cómo funcionará la competencia durante la semana?

Cada día tendrá una dinámica diferente que influirá directamente en el futuro de los participantes.

Lunes: El Capataz. Los granjeros competirán por convertirse en el Capataz de la semana, una posición que le permitirá organizar tareas y dar indicaciones al resto. Además, tendrá acceso a una habitación con mayores comodidades y contará con inmunidad.

Martes: El Duelo. El Capataz deberá elegir a un peón y a un granjero para enfrentarse en un reto. El perdedor terminará en la placa de nominados.

Miércoles: La Asamblea. Los participantes se reunirán cara a cara para elegir a uno de sus compañeros y colocarlo en riesgo. Con esta dinámica quedará conformada la lista de nominados.

Jueves: La Salvación. Los granjeros tendrán una nueva oportunidad de competir por el beneficio de abandonar la zona de riesgo.

Viernes: La Traición. El ganador de La Salvación tendrá la posibilidad de cambiar la placa. Podrá rescatar a uno de los nominados y enviar a otro participante a ocupar su lugar.

Domingo: Gala de Eliminación. El público tendrá la última palabra y uno de los participantes deberá abandonar la competencia.--

Para esta segunda temporada, Adal Ramones volverá como conductor principal, después de haber encabezado la primera edición del reality.

Kristal Silva también continuará como conductora, mientras que Mallezaa, nombre artístico de Marielle Zannie, regresará como host digital para llevar a las plataformas digitales los detalles que ocurran dentro y fuera de la granja.

¿Quiénes integran el panel de críticos?

La nueva temporada también contará con un grupo encargado de analizar y comentar los acontecimientos más importantes del reality.

El panel de críticos estará conformado por Flor Rubio, Ferka, Rey Grupero y Linet Puente, quienes seguirán de cerca las estrategias, conflictos y decisiones de los participantes durante la competencia.

Con el estreno cada vez más cerca, La Granja VIP se prepara para regresar con una nueva temporada en la que los famosos tendrán que demostrar que pueden adaptarse a la vida en el campo mientras buscan convertirse en los grandes ganadores del reality.