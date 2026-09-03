Devuélveme a mi chica: la historia real de la canción de Hombres G

Hombres G es una de las bandas más influyentes del pop rock y el rock en español de los años 80, cuya música ha dejado huella en varias generaciones. Entre sus canciones más populares se encuentra “Devuélveme a mi chica”, un tema que seguramente has escuchado más de una vez, pero ¿sabías que está inspirado en una historia real del vocalista David Summers?

La banda, originaria de Madrid, España, alcanzó fama internacional y ha vendido más de 20 millones de discos. Entre sus grandes éxitos destaca este tema, una canción que se convirtió en todo un clásico y cuyo origen tiene una historia personal detrás.

¿Cuál es la historia real detrás de la canción “Devuélveme a mi chica”?

“Devuélveme a mi chica” se convirtió en una de las canciones más icónicas de Hombres G, pero su historia comenzó mucho antes de que se transformara en un himno del rock en español.

El tema surgió de una experiencia personal de David Summers, vocalista de la banda, quien durante su adolescencia tuvo una novia a la que apodaban Macu.

La relación terminó cuando ella decidió estar con otro joven que, quien tenía una buena posición económica. Esta experiencia terminó convirtiéndose en la inspiración para una de las canciones más reconocidas de Hombres G.

En la letra, Summers retrata con humor y sarcasmo a ese joven, a quien describe como un “niño pijo” que conducía un Ford Fiesta blanco, una imagen que quedó grabada en la memoria de los seguidores de la banda.

Un tema personal que se convirtió en un éxito

La canción fue escrita en 1985 y nació, en buena medida, como una especie de venganza personal. Summers se enteró de que su exnovia asistiría a uno de los conciertos de Hombres G acompañada de su nueva pareja, por lo que decidió aprovechar la situación para interpretar el tema en vivo.

“Devuélveme a mi chica” formó parte del primer álbum de Hombres G y es la sexta canción del disco. Lo que comenzó como una experiencia personal terminó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de la agrupación.

El éxito de la canción también ayudó a consolidar a Hombres G como una de las bandas españolas más importantes de aquella época. Entre los reconocimientos que recibió la agrupación se encuentra el premio a “Mejor Agrupación de Habla Hispana” de los Premios Bravo.

A 41 años de su lanzamiento, “Devuélveme a mi chica” continúa siendo una de las canciones más queridas y escuchadas por los seguidores de Hombres G y se mantiene como uno de los grandes clásicos del rock en español.

Hombres G en la edición número 17 del Festival Vive Latino Foto: Cuartoscuro.com / Galo Cañas Rodríguez

¿Dónde ver la película de Hombres G?

La historia de Hombres G también llegará a las salas de cine con “Los mejores años de nuestra vida”, un documental que los fans podrán disfrutar del 3 al 5 de septiembre.

La producción recorre la trayectoria de la banda, integrada por David Summers, Rafa Gutiérrez, Javier Molina y Dani Mezquita, y tiene una duración de 108 minutos.

Aunque Hombres G tuvo una pausa de los escenarios en 1993, la agrupación regresó en 2002 y desde entonces ha continuado escribiendo capítulos en su historia dentro del rock en español.

Actualmente, como parte de su gira, la banda también tiene presentaciones programadas en México durante octubre, incluyendo el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y el Auditorio Telmex de Zapopan, Jalisco.

Hombres G en el Estadio GNP con su espectáculo “Gracias, México Tour” Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Sin duda, lo que comenzó como una experiencia personal de David Summers terminó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de Hombres G. Más de cuatro décadas después, “Devuélveme a mi chica” continúa haciendo cantar a distintas generaciones y demostrando por qué se convirtió en un clásico del rock en español.