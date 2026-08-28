¿Tan jóvenes? Celebridades que ya son abuelos y seguro no tenías ni idea

Ser abuelo suele asociarse con una etapa avanzada de la vida, pero el mundo del entretenimiento existen varias celebridades que rompieron por completo con ese estereotipo.

Algunos llegaron a esta nueva faceta antes de cumplir los 50 años. Ellos descubrieron que la fama y la juventud no están peleadas con tener nietos.

Bárbara Mori y Sergio Mayer

Uno de los casos que más sorprendió al público hispano fue el de Bárbara Mori. La actriz se convirtió en abuela a los 38 años, cuando su hijo Sergio Mayer Mori, quien nació cuando ella tenía apenas 20 años, tuvo a su hija Ila en 2016.

Bárbara Mori y Sergio Mayer estrenaron la faceta de abuelos a los 38 y 40 años, respectivamente, con la llegada de su nieta Ila. IG delamori / sergiomayerb

Al mismo tiempo, Sergio Mayer también estrenó el título de abuelo, aunque tenía 40 años. La llegada de Ila convirtió a ambos en algunos de los abuelos más jóvenes del espectáculo mexicano.

Pedro Fernández

El cantante y actor mexicano Pedro Fernández también recibió la noticia de convertirse en abuelo mucho antes de lo que muchos imaginarían. A los 45 años, su hija Osmara se convirtió en mamá de un pequeño llamado Martín.

Pedro Fernández también forma parte de las celebridades que se convirtieron en abuelos siendo jóvenes. IG pedro.fer

Así, mientras continuaba con su trayectoria artística, el intérprete también comenzaba una nueva faceta familiar.

Whoopi Goldberg

El caso de Whoopi Goldberg es todavía más sorprendente. La ganadora del Oscar tuvo a su hija Alexandrea cuando tenía apenas 18 años. Años después, Alexandrea se convirtió en madre a los 16, por lo que Whoopi recibió a su primera nieta, Amara Skye Dean, cuando tenía solamente 34 años.

Whoopi Goldberg recibió a su primera nieta cuando tenía apenas 34 años. IG whoopigoldberg

La actriz incluso llegó a convertirse en bisabuela a los 58 años, cuando Amara tuvo a su primera hija.

Pierce Brosnan estrenó el título de abuelo a los 40

El protagonista de James Bond también recibió a su primer nieto siendo relativamente joven. Pierce Brosnan se convirtió en abuelo en la década de los noventa, cuando su hija adoptiva Charlotte dio a luz a Isabella.

Pierce Brosnan se convirtió en abuelo en 1998, cuando su hija adoptiva Charlotte tuvo a su primera hija, Isabella. IG piercebrosnanofficial

Con el paso de los años, la familia creció y el actor llegó a tener cuatro nietos. Para Brosnan, su familia se convirtió en uno de sus mayores motivos de felicidad, especialmente después de enfrentar dolorosas pérdidas personales.

Snoop Dogg

Snoop Dogg también pertenece a este peculiar grupo. El rapero tenía 43 años cuando nació su primer nieto, Zion, en 2015.

Snoop Dogg se convirtió en abuelo a los 43 y disfruta consentir a sus nietos. IG snoopdogg

Desde entonces, el músico ha hablado en distintas ocasiones sobre el cariño que siente por sus nietos y lo mucho que disfruta su papel de abuelo. Con el crecimiento de su familia, también aumentó el número de pequeños que llevan una parte de su legado.

Jim Carrey

El humor también llegó a una nueva generación en la familia de Jim Carrey. En 2010, su hija Jane se convirtió en madre de Jackson Riley Santana, haciendo que el famoso comediante estrenara la faceta de abuelo a los 47 años.

Jim Carrey recibió a su primer nieto cuando tenía 47 años. IG jimcarrey__

Carrey celebró públicamente el nacimiento y dejó claro desde el primer momento la enorme emoción que le produjo conocer al pequeño.

Charlie Sheen

Charlie Sheen tenía 47 años cuando nació su nieta Luna, hija de Cassandra Estevez. El actor recibió la llegada de la pequeña con entusiasmo y hasta le dio la bienvenida públicamente a través de sus redes sociales.

Charlie Sheen estrenó su faceta de abuelo a los 47 años. IG charliesheen

El nacimiento ocurrió algunos años después de que acompañara a su hija al altar, convirtiendo aquel momento familiar en otro capítulo importante de su vida.

Mick Jagger

La lista termina con una auténtica leyenda del rock. Mick Jagger se convirtió en abuelo por primera vez cuando tenía 49 años, después de que su hija Jade tuviera a su primer hijo, Assisi Jackson.

Mick Jagger se convirtió en abuelo por primera vez justo antes de cumplir 50. IG mickjagger

Pero el líder de The Rolling Stones no se quedó solamente con el título de abuelo: con el paso de los años también llegó a convertirse en bisabuelo.

Estos casos demuestran que no existe una edad única para convertirse en abuelo. Mientras sus exitosas carreras continuaban frente a los reflectores, estas celebridades también comenzaron a disfrutar una faceta mucho más íntima: consentir a una nueva generación de sus familias.