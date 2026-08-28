"Lo extrañan": Hijos de Pablo Lyle enfrentan su condena tras casi 8 años

La ausencia de Pablo Lyle se ha convertido en una realidad con la que sus hijos han tenido que crecer. A casi ocho años de que el actor quedara lejos de su familia por el proceso legal que enfrentó en Estados Unidos, sus hijos han aprendido a mantener el vínculo con él pese a la distancia y la prisión.

En una entrevista para El Gordo y La Flaca, Ana Araujo, exesposa del actor, habló sobre cómo han vivido sus hijos esta etapa y reconoció que, aunque hay momentos en los que lo extrañan, con el paso de los años la situación se volvió parte de su día a día.

¿Cómo viven los hijos de Pablo Lyle su ausencia?

Araujo explicó que Arantza y Mauro prácticamente han crecido con esta situación familiar. Por eso, aunque saben que su papá está privado de su libertad, no viven permanentemente alrededor de esa circunstancia.

Ya es algo… crecieron con eso, explicó la también empresaria, quien señaló que sus hijos llevan casi ocho años enfrentando esta realidad.

La exesposa de Lyle reconoció que sí existen momentos en los que los jóvenes extrañan a su padre, pero también destacó que han podido mantener comunicación con él y contarle cosas importantes de sus vidas.

Según relató, la familia que permanece cerca de ellos procura que ambos tengan un ambiente estable y que puedan llevar la situación de la manera más sana posible.

Pablo Lyle Foto: Cuartoscuro

Incluso, Araujo contó que a sus hijos les incomoda cuando otras personas los tratan con lástima por lo ocurrido con su padre. Para ellos, explicó, simplemente es una circunstancia que forma parte de su vida.

Mi papá está ahí y ya, habría sido la postura de los jóvenes ante esos comentarios.

Así mantienen comunicación con Pablo Lyle

Aunque Ana Araujo y Pablo Lyle se divorciaron oficialmente hace alrededor de tres años, mantienen una relación cordial, principalmente por el bienestar de sus hijos.

La tecnología se ha convertido en una herramienta importante para mantener el contacto. De acuerdo con Araujo, utilizan correos electrónicos, tablets, fotografías y videos para que Pablo pueda seguir presente en algunos de los momentos importantes de la vida de sus hijos.

Graduaciones, partidos de futbol y otras situaciones cotidianas forman parte de lo que comparten con el actor.

Pablo Lyle mezcalent

La comunicación no sustituye estar físicamente juntos, pero permite que Lyle siga enterándose de lo que ocurre con sus hijos mientras cumple su condena en prisión.

Mauro ya visita solo a su papá en prisión

Una de las revelaciones de Ana Araujo llamó especialmente la atención. Su hijo Mauro, quien actualmente tiene 12 años, acababa de regresar de visitar a su padre en prisión.

Lo que también sorprendió fue que el menor ya pudo hacer la visita sin que su madre tuviera que acompañarlo.

Ahorita viene llegando de ver a su papá solo, ya se fue solo, ya no hizo falta ni que fuera yo, contó Araujo.

En el caso de Arantza, aunque no es hija biológica de Pablo Lyle, existe un vínculo familiar que se construyó desde que ella era pequeña, pues el actor participó en su crianza y la considera parte de su familia.

¿Cuándo podría salir Pablo Lyle de prisión?

Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández, ocurrida después de un altercado de tránsito en Miami en 2019. En 2022 recibió una condena de cinco años de prisión.

Ahora, después de varios años lejos de su familia, su posible liberación se encuentra cada vez más cerca.

De acuerdo con información presentada por la periodista Tanya Charry en El Gordo y La Flaca, se espera que Pablo Lyle salga de prisión el 29 de diciembre.

La fecha todavía representa una espera importante para su familia, pero también abre la posibilidad de que el actor vuelva a compartir con sus hijos después de varios años separados.

Mientras tanto, Arantza y Mauro han aprendido a vivir con su ausencia, sin dejar de lado la relación que mantienen con su padre a través de visitas y comunicación a distancia.