¿De los Grammys al Oscar? Billie Eilish podría protagonizar ‘La campana de cristal’

¿De los Grammys al Oscar? Billie Eilish podría protagonizar la adaptación de La campana de cristal, la novela de Sylvia Plath, una de las obras más intensas y respetadas del siglo XX.

El rumor comenzó a circular en los pasillos de Hollywood y en las comunidades literarias de Internet, pues el mundo del cine parece que apuntó sus reflectores al ícono de la Generación Z.

Si bien Billie ya ha tenido experiencia en el séptimo arte, con su propio concierto en 3D y las canciones "No Time to Die" (James Bond) y "What Was I Made For?" (Barbie), esta vez su participación sería al frente de las cámaras.

Para Billie Eilish, quien ha sido abierta sobre sus propios procesos de salud mental y ha construido una carrera basada en la honestidad cruda, interpretar a Esther Greenwood parece ser un movimiento tan arriesgado como orgánico.

Billie Eilish podría protagonizar ‘La campana de cristal’ Billie Eilish Fans México

¿Billie Eilish podría protagonizar La campana de cristal?

Tras su pequeña pero aclamada participación en la serie Swarm, donde demostró una capacidad inquietante para la actuación sutil, los críticos y directores de casting pusieron sus ojos en ella para papeles de mayor peso dramático.

Es así que Billie Eilish comenzó a sonar fuerte en la industria cinematográfica, pues la cantante de 24 años busca proyectos que resuenen con su propia identidad artística y La campana de cristal encaja perfectamente en este perfil.

La cantante ha expresado en diversas ocasiones su admiración por la literatura que explora la condición femenina y la complejidad de las emociones oscuras, elementos que son el núcleo de la novela de Sylvia Plath.

Billie Eilish podría protagonizar ‘La campana de cristal’ Billie Eilish Fans México

¿Está confirmada su participación?

Por el momento, no está confirmada la participación de Billie Eilish en la adaptación de La campana de cristal; sin embargo, según rumores, existen borradores del guión que han sido compartidos con la artista.

Lo que es cierto es que la participación de Billie no solo garantizaría una actuación comprometida, sino que atraería a una audiencia joven masiva hacia una obra literaria clásica.

¿Existen otras adaptaciones de La campana de cristal?

Llevar La campana de cristal al cine no es una tarea sencilla debido a que gran parte de la narrativa ocurre dentro de la mente de la protagonista. Sin embargo, ha habido intentos previos que han dejado huella en la historia del cine.

La primera adaptación cinematográfica fue dirigida por Larry Peerce y protagonizada por Marilyn Hassett. Aunque fue un esfuerzo valiente por capturar la esencia de la novela, muchos críticos sintieron que el tono del libro, tan introspectivo y poético, se perdía en una estructura de drama convencional de los años 70.

Durante años, se habló de una nueva adaptación que sería dirigida por la actriz Kirsten Dunst y protagonizada por Dakota Fanning. El proyecto generó muchísima expectativa, pero por diversas complicaciones de producción y derechos, el filme nunca llegó a materializarse.

La campana de cristal Penguin Random House

¿De qué trata La campana de cristal de Sylvia Plath?

Publicada originalmente en 1963 bajo el seudónimo de Victoria Lucas, La campana de cristal es la única novela escrita por Sylvia Plath y es considerada una obra semi-autobiográfica.

La historia sigue a Esther Greenwood, una joven brillante, talentosa y privilegiada que gana una pasantía en una prestigiosa revista de moda en Nueva York durante la década de los 50.

A pesar de lo que parece ser el inicio de una vida glamurosa y exitosa, Esther comienza a sentir una desconexión creciente con el mundo que la rodea. La "campana de cristal" es la metáfora central del libro: una atmósfera distorsionadora y asfixiante que desciende sobre ella, impidiéndole relacionarse con los demás y atrapándola en su propia mente.

La novela aborda temas como la depresión clínica, las expectativas de género y la presión de ser una "mujer perfecta" en una sociedad que limitaba las aspiraciones femeninas al matrimonio o a roles secundarios. Así como la búsqueda de identidad entre lo que se espera y lo que el personaje realmente quiere.