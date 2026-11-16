“Las veo supertraumadas con mis líneas de expresión”: Gomita defiende su apariencia en TikTok

Un video de Gomita sobre su rutina de belleza terminó generando una conversación distinta a la que esperaba. La influencer recibió numerosos comentarios sobre los cambios en su rostro, situación que la llevó a pronunciarse ante sus seguidores.

Gomita preocupa por su apariencia tras publicar un video en TikTok

La creadora de contenido Araceli Ordaz Campos, mejor conocida como Gomita, llamó la atención en redes sociales durante el fin de semana después de compartir un video en el que mostraba algunos de sus productos favoritos para maquillarse y cuidar su piel.

La publicación apareció el domingo 15 de noviembre en su cuenta de TikTok. Sin embargo, en lugar de comentar los cosméticos o los pasos de su rutina, varios usuarios comenzaron a preguntarle por su apariencia física.

Los mensajes se concentraron principalmente en su rostro, pues algunos seguidores consideraron que la influencer lucía más delgada que en publicaciones anteriores y señalaron que sus líneas de expresión eran más visibles.

Entre las observaciones destacaron los surcos que se forman alrededor de la boca al sonreír, una característica que algunos internautas relacionaron con los cambios de peso.

La conversación continuó en otras cuatro publicaciones de la exparticipante de La Casa de los Famosos México, donde aparecieron mensajes de personas que querían saber cómo se encontraba.

Ante la cantidad de preguntas, Gomita decidió responder públicamente y explicar cómo se siente respecto a su apariencia actual, especialmente por los comentarios que recibió sobre las marcas de su rostro.

Gomita respondió a los comentarios sobre su rostro y aseguró que no desea recurrir a rellenos para eliminar sus líneas de expresión. TikTok GOMITA_OFICIAL

Gomita responde a los comentarios sobre su rostro y líneas de expresión

Después de que sus videos recibieran numerosas reacciones, Gomita publicó un mensaje para aclarar su postura sobre las líneas de expresión que algunos seguidores habían señalado.

La influencer aseguró que conoce las características de su rostro y que, lejos de incomodarle, forman parte de los rasgos que actualmente le gustan de su apariencia.

“Yo las veo supertraumadas con mis líneas de expresión, justo las de aquí, pero a mí es algo que me gusta”, expresó al referirse a los surcos que aparecen alrededor de su sonrisa.

También contó que en distintas ocasiones le han propuesto someterse a procedimientos estéticos para disminuir esas marcas, aunque hasta ahora ha preferido no realizarlos.

“A mí me han ofrecido de que miles de veces inyectarme aquí rellenos para que se me quiten estos surcos o que me jalen acá, ¡no!”, declaró.

Durante su explicación, la creadora de contenido cuestionó por qué algunas personas consideran necesario modificar características físicas que forman parte de la apariencia natural del rostro.

De acuerdo con sus declaraciones, actualmente busca aceptar sus rasgos sin sentir la obligación de recurrir a nuevos tratamientos para responder a las expectativas de otras personas.

Gomita agregó que no pretende preocuparse por las líneas que aparecen cuando sonríe, pues considera que no representan un problema que necesite corregir.

La influencer también agradeció las muestras de interés de quienes le escribieron para preguntarle cómo se encontraba, aunque dejó claro que los comentarios sobre sus surcos no coinciden con la manera en que ella percibe su apariencia.

Su respuesta se centró en la decisión de conservar sus líneas de expresión, pese a las recomendaciones de procedimientos estéticos que, según contó, ha recibido en distintas ocasiones.

Gomita habla de las cirugías estéticas que se ha realizado en el rostro

En el mismo mensaje, Gomita recordó que anteriormente se sometió a procedimientos estéticos para modificar distintas partes de su cuerpo, incluido el rostro.

La exparticipante de La Casa de los Famosos México explicó que en el pasado tenía las mejillas más pronunciadas y decidió realizarse una intervención para cambiar esa característica.

“Siento que mi sonrisa es bonita, me encanta esta parte de aquí porque yo era supercachetona”, comentó mientras señalaba algunas zonas de su cara.

Posteriormente, reveló que se había sometido a una liposucción facial y mostró los lugares donde, según explicó, le realizaron las incisiones durante el procedimiento.

“Tengo liposucción en esta parte de aquí, me hicieron las incisiones en esta parte de aquí, me hicieron lipo aquí en la cara”, relató.

La creadora de contenido utilizó su experiencia con las intervenciones estéticas para explicar por qué actualmente no considera necesario seguir modificando su apariencia.

“Entonces yo ya me hice muchas modificaciones, así que relájense”, expresó ante las preguntas y observaciones que recibió durante el fin de semana.

Sus declaraciones también marcaron una diferencia respecto a las decisiones que tomó anteriormente sobre su imagen, pues reconoció que ahora prefiere conservar ciertos rasgos sin recurrir a tratamientos adicionales.