'Godzilla Minus Zero' arrasa en cines con 31 millones de dólares; 'El gato con sombrero' no convence

La nueva película del monstruo japonés tuvo un estreno destacado en Norteamérica y superó las expectativas, mientras que la cinta animada inspirada en el clásico del Dr. Seuss no consiguió atraer al público como se esperaba.

La batalla por la taquilla tuvo un claro ganador este fin de semana: ‘Godzilla Minus Zero’. La nueva entrega de la franquicia japonesa consiguió recaudar 31.6 millones de dólares en su primer fin de semana en los cines de Norteamérica, una cifra que la colocó en el primer puesto y marcó un importante logro para el cine internacional.

En contraste, ‘El gato con sombrero’ tuvo un comienzo mucho más discreto. La producción animada consiguió 20 millones de dólares en 4 mil 3 salas, un resultado por debajo de las expectativas para una historia basada en uno de los personajes más reconocidos de la literatura infantil.

Godzilla emergiendo del mar. Foto: Toho Studios

¿Qué récord consiguió ‘Godzilla Minus Zero’ en su estreno?

El desempeño de ‘Godzilla Minus Zero’ no solamente le permitió liderar la cartelera, también estableció una nueva marca para el cine de acción real en otro idioma dentro del mercado norteamericano.

Con sus 31.6 millones de dólares, la producción superó el récord que hasta ahora tenía ‘Hero’, película china de artes marciales que consiguió 17.8 millones de dólares durante su estreno en 2002.

Foto: Toho Studios

Uno de los factores que impulsaron su recaudación fue la respuesta positiva de la crítica y los espectadores. La cinta alcanzó 90 por ciento de aprobación en Rotten Tomatoes y obtuvo una calificación A en las encuestas de CinemaScore.

Además, tuvo una importante presencia en formatos de exhibición premium. Las salas IMAX aportaron 12.7 millones de dólares, equivalentes al 40 por ciento de sus ingresos en Norteamérica. Si se suman otros formatos de pantalla grande, como Dolby, estas funciones concentraron 74 por ciento de la venta de boletos.

La película también hizo historia al convertirse en la primera producción japonesa filmada para IMAX.

El gato con sombrero regresa al cine. IMDb

¿De qué trata la nueva película de Godzilla?

Dirigida por Takashi Yamazaki, ‘Godzilla Minus Zero’ continúa los acontecimientos de ‘Godzilla Minus One’, estrenada en 2023, que consiguió una recaudación de 57 millones de dólares en Norteamérica y 113 millones a nivel mundial.

La historia se desarrolla dos años después de los acontecimientos de la entrega anterior. En esta ocasión, Godzilla vuelve a regenerarse y aparece para enfrentarse a una nueva amenaza que pone en peligro a Japón durante la posguerra.

El buen recibimiento de la franquicia demuestra que el personaje conserva su capacidad para atraer espectadores, incluso frente a grandes producciones de Hollywood.