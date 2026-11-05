¿Godzilla Minus Zero tiene escena postcréditos? Esto es lo que debes saber antes de salir del cine

Godzilla Minus Zero llega a los cines de México este 5 de noviembre y, con el regreso del monstruo japonés a la pantalla grande, surge una duda entre los espectadores que planean verla durante su primer fin de semana en cartelera.

La película marca el regreso de Takashi Yamazaki a la franquicia después del éxito de Godzilla Minus One, estrenada en 2023, que consiguió el Oscar a Mejores Efectos Visuales y dio paso a una continuación de su historia.

Esta nueva entrega retoma los acontecimientos de aquella producción, pero también incorpora una amenaza que pone nuevamente en peligro a Japón. Su estreno llega acompañado de una importante respuesta del público japonés y expectativas sobre el futuro de la saga.

Godzilla Minus Zero llega a los cines de México este 5 de noviembre de 2026 con una nueva historia del monstruo japonés. Foto: Toho Studios

¿Godzilla Minus Zero tiene o no escena postcréditos?

Godzilla Minus Zero NO tiene escena postcréditos. La nueva película dirigida por Takashi Yamazaki tampoco incluye una secuencia adicional a mitad de los créditos que adelante acontecimientos de otra entrega.

Por lo tanto, una vez que termina la historia principal y comienzan a aparecer los nombres del equipo de producción, los espectadores pueden abandonar la sala sin perderse alguna escena relacionada con la trama.

La información ha sido confirmada por medios especializados como SlashFilm y ComingSoon, que revisaron la presencia de secuencias adicionales en la película antes de su estreno comercial en distintos países.

Esto significa que la cinta no utiliza el recurso que se ha vuelto habitual en varias franquicias de Hollywood, especialmente en las producciones de superhéroes, donde los créditos suelen acompañarse de adelantos de futuras películas.

Aunque Godzilla Minus Zero no presenta una escena adicional, al finalizar los créditos puede escucharse el característico rugido del monstruo, un detalle sonoro que funciona como referencia al personaje, sin incorporar nuevos acontecimientos a la historia.

La ausencia de una escena postcréditos tampoco confirma que la historia de esta versión de Godzilla haya terminado definitivamente.

Por ahora, Toho no ha anunciado oficialmente una tercera película que continúe los acontecimientos de Godzilla Minus One y Godzilla Minus Zero.

Godzilla Minus Zero no incluye escenas postcréditos que adelanten acontecimientos de una posible continuación. Foto: Captura YouTube GODZILLA MENOS CERO

¿De qué trata Godzilla Minus Zero y cómo continúa la historia?

La nueva producción se desarrolla en 1949, dos años después de los acontecimientos de Godzilla Minus One, cuando Japón todavía enfrenta las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y los ataques del monstruo.

En medio de los esfuerzos por reconstruir el país, Kōichi Shikishima intenta recuperar cierta estabilidad junto con Noriko y Akiko, quienes también sobrevivieron a los acontecimientos de la primera entrega.

Sin embargo, la tranquilidad que habían conseguido vuelve a verse amenazada cuando aparece un nuevo peligro capaz de provocar otra catástrofe.

La película recupera a varios personajes de la entrega anterior y continúa explorando las consecuencias que los ataques de Godzilla han dejado en sus vidas.

Entre los integrantes del reparto se encuentran

Ryunosuke Kamiki, quien interpreta a Kōichi Shikishima.

Minami Hamabe , quien regresa como Noriko.

Munetaka Aoki , integrante del elenco de la nueva película.

Hidetaka Yoshioka , quien retoma su participación en la historia.

Takashi Yamazaki vuelve a encargarse de la dirección, el guion y la supervisión de los efectos visuales, manteniendo la continuidad de la producción japonesa.

A diferencia de las películas estadounidenses del MonsterVerse, desarrolladas por Legendary, esta historia pertenece a la línea cinematográfica producida por Toho y continúa directamente los acontecimientos de Godzilla Minus One.

Por ello, no es necesario haber visto las películas de Godzilla y Kong para comprender esta entrega, aunque conocer la cinta de 2023 permite identificar los antecedentes de los protagonistas.

Takashi Yamazaki regresa como director de Godzilla Minus Zero después del éxito de Godzilla Minus One. Foto: Toho Studios

Godzilla Minus Zero rompe récord de taquilla antes de llegar a México

Antes de su estreno comercial en México, Godzilla Minus Zero consiguió un resultado histórico durante su primer día en los cines de Japón.

De acuerdo con las cifras anunciadas por Toho y GKIDS, la película recaudó más de 910 millones de yenes durante su jornada de estreno, celebrada el martes 3 de noviembre de 2026.

La producción también registró la asistencia de más de 590 mil espectadores en ese primer día, convirtiéndose en el estreno de acción real con mayor recaudación inicial en la historia de Japón, considerando producciones nacionales y extranjeras.

El resultado representó un incremento del 201% respecto al desempeño de Godzilla Minus One durante su primera jornada en la cartelera japonesa.

La fecha elegida para su lanzamiento tampoco fue casualidad. Cada 3 de noviembre se celebra el Godzilla Day, que recuerda el estreno de la primera película del monstruo en 1954.

En México, los seguidores del personaje pudieron asistir a funciones anticipadas en formato IMAX durante esa celebración, dos días antes del lanzamiento nacional.