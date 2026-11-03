Godzilla Minus Zero: ¿De qué tratará la esperada secuela y qué se sabe de la película?

El legendario monstruo japonés está listo para regresar a la pantalla grande con una nueva historia que promete llevar la destrucción a otro nivel. Después del éxito internacional de Godzilla Minus One, la franquicia prepara una continuación que retomará la vida de los sobrevivientes.

Con Takashi Yamazaki nuevamente al frente del proyecto, Godzilla Minus Zero apuesta por una producción más ambiciosa, efectos visuales de gran escala y el regreso de varios actores de la primera película. Además, esta entrega tendrá una característica especial para quienes disfrutan del cine en formatos de gran pantalla: contará con secuencias filmadas con tecnología IMAX.

Foto: Captura YouTube GODZILLA MENOS CERO | Tráiler oficial 2

Desde los detalles de la trama hasta el reparto y las fechas para verla en México, te contamos lo que debes saber sobre esta esperada película.

¿De qué trata Godzilla Minus Zero?

La historia se sitúa en 1949, dos años después de los acontecimientos de Godzilla Minus One. Japón todavía intenta levantarse de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y de los daños provocados por el ataque del gigantesco kaiju.

En medio de ese panorama, Kōichi Shikishima (Ryûnosuke Kamiki), antiguo piloto kamikaze, busca dejar atrás los momentos más dolorosos de su pasado y construir una vida tranquila junto a Noriko Ōishi (Minami Hamabe) y Akiko (Sae Nagatani), la niña que ambos han acogido como hija.

Cinépolis venderá un impresionante vaso coleccionable de Godzilla. Foto: Toho Studios

Sin embargo, las heridas que dejó aquella catástrofe siguen afectando a los sobrevivientes. Mientras algunos intentan recuperar la estabilidad, Kenji Noda (Hidetaka Yoshioka) participa en los esfuerzos del gobierno para desarrollar un plan de respuesta ante una eventual emergencia de grandes proporciones.

Sus preparativos cobrarán especial importancia cuando Godzilla vuelva a aparecer y amenace con destruir lo poco que Japón ha conseguido reconstruir. Ante este nuevo peligro, Kōichi y quienes sobrevivieron al primer enfrentamiento tendrán que encontrar la manera de detenerlo antes de que sea demasiado tarde.

¿Qué actores regresan y quiénes se integran al reparto?

La secuela recupera a buena parte del elenco que dio vida a los personajes de Godzilla Minus One. De esta manera, el público podrá conocer qué ocurrió con algunos de los sobrevivientes después del primer enfrentamiento con el monstruo.

Entre los actores que vuelven destacan:

Ryunosuke Kamiki como Kōichi Shikishima.

Minami Hamabe como Noriko Ōishi.

Hidetaka Yoshioka como Kenji Noda.

Sae Nagatani como Akiko.

Yuki Yamada como Shiro Mizushima.

Kuranosuke Sasaki como Seiji Akitsu.

Sakura Ando como Sumiko Ōta.

Miou Tanaka como Tatsuo Hotta.

Motosuke Iida como Akio Itagaki.

Kenji Mizuhashi como Kunio Tsuruno.

A ellos se suman nuevos rostros que ampliarán el universo de esta historia. Entre las incorporaciones confirmadas se encuentran Min Tanaka, Masami Nagasawa, Jun Kunimura, Ko Maehara, Eita Okuno y Kai Inowaki.

Godzilla Minus Zero continuará la franquicia japonesa. Foto: Toho Studios

¿Cuándo se estrena Godzilla Minus Zero en México?

Los seguidores del kaiju japonés ya pueden marcar la fecha en el calendario. Godzilla Minus Zero llegará a las salas de Cinépolis y Cinemex el jueves 5 de noviembre de 2026, con distribución de Corazón Films.

Así, más de siete décadas después de su debut cinematográfico, Gojira vuelve a las salas con una historia que promete combinar el espectáculo de sus enfrentamientos con las consecuencias humanas de su devastador paso por Japón.