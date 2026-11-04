Alfonso Herrera confiesa si es #teamgato o #teamperro ante el estreno de El gato con sombrero

El actor y próximo director Alfonso Herrera se ha adentrado en el mundo del doblaje desde hace 18 años. Aunque con modestia dijo no ser un experto, es una realidad que ya lleva en hilo varios proyectos que dejan en claro que no es ajeno a este ámbito. Lo vuelve a demostrar una vez más este año al realizar el doblaje principal de El gato con sombrero, cinta en la que le dará voz al felino blanquinegro que busca llevar diversión a todos los niños que lo necesitan.

El proyecto tiene muchos elementos. Tiene una animación en 2D que apela un poco a la añoranza, no es una inteligencia artificial, sino que apela a la inteligencia artesanal, además de que invita a los niños a que sigan utilizando la imaginación y también a los no tan niños, que estamos totalmente conectados a estos aparatos que, a pesar de que se supone que invitan a que nos unamos, creo que nos desconectan mucho más”, contó en entrevista con Excélsior Alfonso Herrera.

Además, ser parte del universo de Dr. Seuss, que es uno tremendamente rico y complejo, y ser parte de la familia Warner, de la que estoy tremendamente agradecido, pues es la primera animación de Warner Animation. Y obviamente hay un reto, porque toparme con esa presencia y estar al nivel de la energía del gato fue un gran desafío”, acotó Herrera.

El actor, quien recién filmó junto a Luis Estrada la cinta El enemigo del pueblo, ya había explorado con anterioridad el mundo de Dr. Seuss, pues en 2012 le dio voz a Ted Wiggins en El Lórax: En busca de la trúfula perdida.

Catorce años después de haber explorado ese universo literario que ha tenido varias adaptaciones fílmicas, se escuchará a Herrera como El Gato.

Este personaje lo sacó completamente de su zona de confort debido a que es un tipo peculiar, con una habilidad verbal que es súper veloz.

Este personaje es… la precisa definición de la espontaneidad. La espontaneidad, no intelectualizar, ir por ese primer instinto, porque este gato es lo primero que le sale, la primera idea que tiene es justo lo que hace. Cuando de repente lo intelectualizas de más o como que lo piensas de más, se pierde, y gracias a Beto Castillo, quien es director de este proyecto, logramos encontrar el fondo del personaje y un poco la forma también”, apuntó Herrera, padre de Daniel y Nicolás.

LOS RECUERDOS DE PONCHO

El gato con sombrero, proyecto que fue dirigido por Alessandro Carloni y Erica Rivinoja, cuenta la historia de cómo El Gato, quien trabaja en el I.I.I.I. (Instituto para la Institución de la Imaginación e Inspiración), recibe la misión de animar a Gabby y Sebastián, dos hermanos que dejaron atrás su casa, escuela y amigos para mudarse junto a su madre a una nueva ciudad. Cuando El Gato se les aparece y los invita a una aventura, los introduce a mundos fascinantes y coloridos de la imaginación que no están exentos de un caos muy divertido.

Ahí es donde los niños viajan en un sofá rojo junto a El Gato y sus cajas de recuerdos valiosos para encontrar un objeto que buscan, al mismo tiempo que el felino lleva a cabo esa misión junto a los pequeños para no ser despedido de su empleo y evitar perder su sombrero. Al preguntarle al actor de 43 años qué contendría hoy su caja de recuerdos valiosos, no dudó en responder:

Está Guadalajara. Me acuerdo cuando era niño que jugábamos futbol y era literal: los sábados salir a jugar desde las 9:30 de la mañana hasta que ya no viéramos la pelota; juntarme con mis amigos a lavar coches para comprar un VHS de Batman. Me acuerdo mucho de las mascotas que tuve en Guadalajara, la relación con mi madre, con mi hermano, de jugar constantemente con mi hermano y todos mis amigos de la cuadra

Me acuerdo mucho de eso, de esas ganas de querer, desde muy chiquito, ser piloto aviador y, bueno, estoy volando por otros lados y estoy feliz. Yo creo que se están gestando unas cajas muy lindas de recuerdos hoy en día con mis hijos y los recuerdos que me están dando, así que esas cajas se están convirtiendo en algo muy lindo”, compartió el histrión detrás de Rebel Moon.

SU GATITA ROBA CALCETINES

Hace unos años llegó a la casa de Poncho Herrera una gatita que se convirtió en parte de la familia. Tras convivir con ella e integrarla a su dinámica, el actor de El baile de los 41 y La casa de los espíritus se define como #teamgato.

Tenemos una casa en Tepoztlán con una gatita. Una minina que ¡se roba calcetines de las casas aledañas! Y además, no es por ser árbitro vendido, pero ahorita yo soy #teamgatos”, confesó Herrera.

Al ahondar en qué es lo que más le gusta de los mininos o qué encuentra en su personalidad que encaja con él, relató: