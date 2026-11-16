Gérard Depardieu pide perdón y acepta condena firme por agresiones sexuales

La leyenda francesa del cine Gérard Depardieu pidió este lunes perdón, al anunciar que renuncia a recurrir su condena por agredir sexualmente a dos mujeres durante un rodaje en 2021.

En mayo de 2025, un tribunal de París le impuso 18 meses de prisión con suspensión de pena por dos agresiones sexuales durante el rodaje de la película "Les Volets verts", del director Jean Becker.

Con su renuncia a recurrir, la condena es ahora firme.

"La justicia se ha pronunciado. He sido declarado culpable. Lo acepto y asumo esta condena", escribe el actor, que presenta "disculpas profundas y sinceras" a todas aquellas personas que "pudieron sufrir" por ello.

"En los rodajes, durante mucho tiempo me escondí detrás de la provocación y la picardía", agrega Depardieu, de 77 años, reconociendo que sus palabras y "algunos de [sus] gestos" no eran "sin consecuencias".

Depardieu, que ha rodado más de 200 películas y series de televisión, es la figura de más alto perfil que se enfrenta a acusaciones de violencia sexual, en la respuesta del cine francés al #MeToo.

El intérprete, conocido por películas como "El último metro" o "Cyrano de Bergerac", podría ser juzgado en otro proceso por violación y agresiones sexuales contra la actriz Charlotte Arnould.

Depardieu, que niega estas acusaciones desde que fue imputado en 2020, ha recurrido la decisión de celebrar un juicio. La justicia debe anunciar si la confirma el 26 de noviembre.