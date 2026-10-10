Cindy Crawford y Rande Gerber reaparecen tras la muerte de Presley: filtran su primera foto

Cindy Crawford y Rande Gerber fueron fotografiados juntos en Malibú en una de sus primeras apariciones públicas desde la muerte de su hijo Presley. La pareja salió a caminar por la playa de Zuma y llamó la atención al aparecer tomada de la mano, en medio de las semanas difíciles que ha atravesado su familia.

Las imágenes, difundidas por el portal estadounidense TMZ este 10 de octubre, muestran a la modelo y al empresario vestidos con ropa deportiva. Cindy llevaba una camiseta blanca de manga larga, leggings y una gorra, mientras que Rande optó por una camiseta blanca, pantalones cortos deportivos y otra gorra.

Las imágenes, difundidas por el portal estadounidense TMZ este 10 de octubre, muestran a la modelo y al empresario vestidos con ropa deportiva. Grosby Group

Aunque no hicieron declaraciones durante el paseo, las fotografías muestran a ambos compartiendo un momento juntos lejos de los eventos públicos y las alfombras rojas en las que suelen aparecer.

La salida ocurre después del fallecimiento de Presley Gerber, quien murió el pasado 20 de septiembre, a los 27 años, en un centro de rehabilitación de Santa Mónica, California.

Cindy Crawford y Rande Gerber reaparecen tras la muerte de su hijo

Desde la muerte de Presley, Cindy Crawford y Rande Gerber han mantenido un perfil bajo. La familia pidió privacidad para atravesar este momento y, hasta ahora, sus integrantes no han ofrecido declaraciones públicas extensas sobre la pérdida.

Presley era el hijo mayor de la pareja y hermano de la modelo y actriz Kaia Gerber. A lo largo de su vida también trabajó como modelo y habló públicamente sobre sus problemas de salud mental y sus experiencias con el consumo de medicamentos.

La noticia de su fallecimiento conmocionó a quienes conocían a la familia, incluidos amigos cercanos del mundo del espectáculo.

Presley era el hijo mayor de la pareja y hermano de la modelo y actriz Kaia Gerber. Backrid

Uno de ellos es George Clooney, amigo de Rande Gerber desde hace años y socio en la creación de la marca de tequila Casamigos. El actor habló recientemente sobre la pérdida y describió la muerte de Presley como uno de los acontecimientos más devastadores que han afectado a ambas familias.

El apoyo de sus amigos ha sido importante durante estas semanas, aunque Cindy, Rande y Kaia han preferido mantener los detalles de su duelo en privado.

¿De qué murió Presley Gerber? Esto se sabe de la investigación

La muerte de Presley Gerber también ha generado preguntas sobre las circunstancias en las que ocurrió. El joven falleció en un centro de rehabilitación de Santa Mónica y las autoridades investigan el caso como una posible sobredosis.

Sin embargo, la causa oficial de la muerte no ha sido determinada. El Departamento del Médico Forense del condado de Los Ángeles informó que la investigación continúa y que se requieren estudios adicionales para establecer qué ocurrió.

En los días posteriores al fallecimiento también surgieron reportes sobre los tratamientos médicos que Presley habría recibido y sobre el funcionamiento del centro donde se encontraba. Estas versiones han alimentado el interés por conocer más detalles, pero no constituyen por sí mismas una explicación confirmada de su muerte.

La muerte de Presley Gerber también ha generado preguntas sobre las circunstancias en las que ocurrió. Backgrid

De acuerdo con reportes previos de TMZ, la familia contemplaba realizar un servicio conmemorativo privado en Malibú. No se ha confirmado públicamente si la ceremonia ya se llevó a cabo.

Por ahora, las imágenes de Cindy Crawford y Rande Gerber caminando juntos ofrecen una nueva mirada a la pareja después de la pérdida de su hijo. Ambos continúan manteniendo la privacidad que solicitaron desde el inicio, mientras esperan que avance la investigación y enfrentan una ausencia que ha marcado a toda su familia.