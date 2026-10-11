Poeta caníbal: cuándo se estrena en HBO Max la serie sobre 'El Caníbal de la Guerrero'

HBO Max recuperó una entrevista que el periodista Luis Brito hizo a José Luis Calva Zepeda en 2007 para recordar uno de los casos criminales más difundidos de aquellos años en México. Aquella conversación, de la que entonces solo se publicó una parte, es el punto de partida de Poeta caníbal, su nueva serie documental.

La plataforma presentó el tráiler de la producción, que estrenará sus tres episodios el 29 de octubre. El documental reúne nuevas entrevistas, archivos y expedientes para reconstruir los hechos, pero también examina cómo se contó la historia del hombre conocido como El Caníbal de la Guerrero.

¿De qué trata ‘Poeta caníbal’?

La serie sigue a Brito en un regreso al caso casi dos décadas después de su encuentro con Calva Zepeda. El periodista recorre lugares de la Ciudad de México vinculados con los acontecimientos y retoma testimonios que permiten revisar tanto la investigación como la cobertura que recibió.

De acuerdo con uno comunicado de HBO Max, participan personas relacionadas con los hechos, periodistas, especialistas forenses y criminólogos. Sus intervenciones se combinan con material policial, documentos judiciales y grabaciones de la época para abordar los antecedentes de violencia y el entorno de Calva Zepeda.

La producción también plantea una revisión de la imagen pública del detenido, quien se presentaba como poeta y actor y había trabajado como taxista. El propósito anunciado es explorar qué había detrás de esa identidad y recuperar las historias de las víctimas, cuyo lugar en el relato quedó rodeado por la atención al acusado y a su apodo.

José Luis Calva Zepeda, “El Caníbal de la Guerrero”. Foto: Cuartoscuro

El caso de José Luis Calva Zepeda

La investigación adquirió notoriedad el 8 de octubre de 2007, cuando las autoridades detuvieron a Calva Zepeda en la colonia Guerrero. La búsqueda de su pareja, Alejandra Galeana, llevó a los agentes hasta el departamento donde encontraron sus restos. Posteriormente, él reconoció haberla asesinado.

El hallazgo dio origen a los sobrenombres con los que el caso se difundió en televisión y prensa. Sin embargo, las versiones sobre el supuesto canibalismo requieren una distinción: Calva Zepeda negó haber ingerido los restos, mientras que la Procuraduría capitalina sostuvo esa hipótesis a partir de los indicios encontrados en la vivienda.

En noviembre de 2007, Un juez dictó auto de formal prisión por el homicidio de Alejandra y la profanación de su cadáver. Esa resolución abrió el proceso penal; no constituía una sentencia condenatoria.

Calva Zepeda fue encontrado muerto el 11 de diciembre de ese mismo año en una celda del Reclusorio Oriente. Habían transcurrido poco más de dos meses desde su detención y el proceso seguía abierto, un antecedente relevante para distinguir las acusaciones, los indicios y las conclusiones que alcanzó la investigación.

¿Cuándo se estrena y dónde ver la serie?

Poeta caníbal estará disponible en HBO Max a partir del jueves 29 de octubre de 2026, con sus tres capítulos desde el día del lanzamiento. Se trata de una producción documental original de HBO realizada por Ánima Films.

La propuesta vuelve sobre un expediente que también se convirtió en un fenómeno mediático. A través de la entrevista de Brito y de los nuevos testimonios, la serie plantea revisar qué se sabía entonces, cómo se narraron los hechos y qué preguntas permanecieron después de la muerte de Calva Zepeda.

bgpa