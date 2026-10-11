Luisito Comunica hace pasar incómodo momento a conductora y se vuelve viral; "es un tema sensible"

¿Momento The Office? Luisito Comunica quiso hacerle una broma a una conductora del noticiero 12News, en Phoenix, Arizona, pero el resultado no fue lo esperado, pues la comunicadora se vio visiblemente incómoda.

Todo comenzó cuando la conductora le preguntó si había algo sobre él que sus seguidores todavía no supieran.

“Yo nací mujer, por ejemplo”, contestó con seriedad. La entrevistadora no se rio y, después de una pausa, Luisito aclaró: “No, no es cierto. Pensé que te ibas a reír”. “Es que es un tema muy sensible”, respondió ella.

La conversación continuó después de la aclaración, pero esos segundos se convirtieron en el fragmento que comenzó a circular en redes sociales durante este fin de semana.

¿Con quién hablaba Luisito Comunica y por qué estaba en Arizona?

La entrevistadora es Yolanda García, periodista de 12News, según la cobertura de Día a Día. La charla formaba parte de una visita del mexicano a la televisora para hablar sobre su trayectoria y sus proyectos, como señala la presentación del video en el sitio del canal.

Durante la entrevista también hubo espacio para su faceta empresarial. Luisito habló de Gran Malo y de su presentación pequeña, conocida como Gran Malito. En medio de esa conversación promocional surgió la pregunta personal que dio pie a la broma.

El video completo fue publicado en YouTube el 30 de septiembre, pero se volvió viral apenas este fin de semana, tanto que el propio creador de contenido también lo compartió en sus redes sociales.

La reacción de la conductora divide opiniones

Luisito acompañó el clip en Instagram con la frase “Incómodo momento”. En la secuencia, el remate termina siendo su propia explicación: había dicho algo falso esperando que la conductora lo identificara de inmediato como una ocurrencia, pero ella tomó la respuesta con seriedad.

Las reacciones recogidas en la cobertura del episodio se dividieron entre quienes encontraron divertido el silencio y quienes respaldaron a la periodista por no reírse. Estos últimos cuestionaron que una referencia a la identidad de género se utilizara como recurso humorístico.

La aparición en Arizona se suma a otras entrevistas recientes en las que Luisito ha hablado de sus negocios además de sus viajes. En septiembre, durante una conversación con un medio de comunicación en España, explicó que comenzó a emprender para que sus ingresos no dependieran únicamente de su tiempo y de la producción de videos.

bgpa