Cindy Crawford y Rande Gerber podrían demandar al centro donde murió su hijo Presley

La muerte de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, sigue bajo investigación mientras su familia atraviesa el duelo. Ahora, sus padres estarían revisando lo ocurrido durante las últimas horas del joven para determinar si existieron responsabilidades.

Cindy Crawford y Rande Gerber analizarían acciones legales

Cindy Crawford y Rande Gerber estarían evaluando las opciones legales disponibles contra el centro de rehabilitación de Santa Mónica al que Presley ingresó horas antes de morir, de acuerdo con información atribuida a personas cercanas a la familia.

El reporte fue publicado por RadarOnline, que sostiene que los padres del joven buscan determinar si hubo errores relacionados con la atención y supervisión que recibió Presley antes de ser encontrado sin vida.

Hasta ahora, la pareja no ha anunciado públicamente una demanda ni confirmado que haya iniciado algún procedimiento contra la institución. La información disponible apunta únicamente a que estarían consultando sus posibilidades legales mientras avanza la investigación sobre el fallecimiento.

Una fuente citada por el medio aseguró que Crawford y Gerber quieren establecer si alguna persona incumplió sus responsabilidades durante las últimas horas de su hijo. En caso de encontrar irregularidades, buscarían que los involucrados enfrenten las consecuencias correspondientes.

“Están explorando todas las opciones legales disponibles. Si se cometieron errores, quieren consecuencias”, señaló una persona cercana a la familia, según el reporte difundido sobre las posibles medidas que estarían considerando los padres de Presley.

Las posibles acciones no estarían dirigidas únicamente contra el centro de rehabilitación. Los padres también analizarían el papel del terapeuta que habría acompañado al joven hasta las instalaciones y posteriormente se habría retirado del lugar.

Otro informante citado por el periodista Rob Shuter afirmó que la familia buscaría responsabilidades entre quienes participaron en el ingreso y cuidado del joven. Sin embargo, estas declaraciones proceden de fuentes anónimas y no han sido confirmadas por Crawford o Gerber.

Cindy Crawford y Rande Gerber aparecen junto a sus hijos Kaia y Presley Gerber durante una reunión familiar. IG vuoriclothing

Qué pasó con Presley Gerber antes de su muerte

Presley Gerber tenía 27 años y era el hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber. También era hermano de Kaia Gerber y había seguido parte del camino profesional de su madre y hermana al trabajar como modelo.

De acuerdo con los reportes difundidos tras su fallecimiento, el joven ingresó a un centro de rehabilitación en Santa Mónica para recibir ayuda relacionada con problemas de adicción. Su muerte ocurrió pocas horas después de su llegada a las instalaciones.

Presley fue posteriormente encontrado sin vida y los primeros reportes señalaron una aparente sobredosis como posible causa. Sin embargo, las autoridades todavía no han establecido públicamente una causa definitiva mientras esperan los resultados de los estudios correspondientes.

La investigación busca determinar qué ocurrió durante el periodo comprendido entre el ingreso de Presley al centro y el momento en que fue encontrado sin vida. Precisamente esas circunstancias serían las que sus padres estarían revisando antes de decidir si presentan alguna acción legal.

Por ahora, no se ha informado públicamente que las autoridades hayan señalado a alguna persona o institución como responsable de la muerte del joven.

Presley Gerber era el hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber y también desarrolló una carrera como modelo. Grosby Group

La familia de Presley Gerber espera los resultados de la investigación

Después de confirmarse la muerte de Presley, la familia pidió respeto y privacidad mientras atraviesa el duelo. Cindy Crawford y Rande Gerber tampoco han hecho declaraciones públicas sobre los reportes que apuntan a posibles acciones legales.

Las versiones sobre una eventual demanda proceden de personas identificadas únicamente como fuentes cercanas a la familia. Por esta razón, hasta que los padres o sus representantes legales confirmen algún procedimiento, el caso se mantiene en el terreno de una posible acción legal.

Uno de los informantes aseguró que los padres de Presley incluso buscarían que el centro deje de operar si una investigación determina que existieron fallas graves. También señaló que la familia pretende conocer la responsabilidad de cada persona que estuvo involucrada durante esas horas.

“Quieren que lo cierren. Y quieren que todos los implicados, incluida la persona que lo llevó allí y lo dejó, rindan cuentas”, declaró la fuente citada por Rob Shuter sobre las supuestas intenciones de la familia.

Presley Gerber aparece durante un momento personal lejos de los eventos públicos y las pasarelas. IG randegerber

La situación legal dependerá también de lo que determinen las investigaciones sobre la muerte de Presley Gerber. Hasta ahora, hablar de una sobredosis corresponde a reportes preliminares y no a una conclusión oficial sobre la causa del fallecimiento.

Las autoridades esperan los resultados toxicológicos, que permitirán establecer qué sustancias estaban presentes en su organismo y serán parte de los elementos utilizados para determinar oficialmente la causa y circunstancias de su muerte.