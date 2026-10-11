Harry Styles rinde homenaje a Oscar Bergal, hombre herido por un agente del ICE

Harry Styles aprovechó uno de sus conciertos en Nueva York para enviar un mensaje de solidaridad tras el caso de Oscar Bergal, un hombre dominicano de 28 años que recibió un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El cantante británico pidió a sus seguidores que reflexionaran sobre la importancia de cuidar a sus vecinos, respetar las diferencias y reconocer la dignidad de todas las personas, sin importar su lugar de origen. Sus palabras cobraron relevancia en medio de la polémica por las acciones de los agentes migratorios en la ciudad.

Harry Styles rinde homenaje a Oscar Bergal IG: @harrystyles

Harry Styles rinde homenaje a Oscar Bergal tras el disparo de un agente del ICE

Durante el concierto del sábado 10 de octubre de 2026, como parte de su residencia musical en el Madison Square Garden, Harry Styles habló sobre el incidente ocurrido dos días antes, que provocó críticas contra las acciones de los agentes migratorios en el Bronx.

Styles dedicó parte de su intervención ante el público al caso del dominicano. “Solo quería tomar un momento para hablar de Oscar Bergal”, expresó el cantante, en referencia al hombre que resultó herido por un disparo durante un operativo de agentes federales de inmigración.

El artista aprovechó el momento para compartir un mensaje sobre la empatía y la convivencia.

“Las personas que no se parecen a ti y no nacen de donde eres merecen respeto, amor y dignidad”, expresó.

El cantante también habló sobre la importancia de la tolerancia hacia las personas migrantes y destacó la diversidad que caracteriza a Nueva York.

“Ciudades como Nueva York son únicas por la mezcla entre las personas que nacieron allí y las que no. Depende de nosotros hacer de nuestras ciudades, de nuestro mundo, un lugar que queramos ver y legar a nuestros hijos”, añadió el exintegrante de One Direction, entre gritos de aprobación y aplausos.

Harry Styles rinde homenaje a Oscar Bergal IG: @harrystyles

¿Quién es Oscar Bergal y qué ocurrió durante el operativo del ICE en Nueva York?

Oscar Bergal es un hombre dominicano de 28 años que recibió un disparo en el cuello durante una intervención de agentes del ICE en el Bronx, Nueva York, el jueves 8 de octubre de 2026.

Según Associated Press (AP), el hombre conducía un automóvil en el que también viajaba su hijo de cinco años cuando los agentes se aproximaron al vehículo durante un intento de detención. Las imágenes difundidas por la policía local muestran a agentes vestidos de civil que se acercan al automóvil con armas desenfundadas. El conductor se alejó del lugar antes de que se produjeran los disparos.

Las autoridades federales sostuvieron que los agentes temieron por su seguridad y afirmaron que el conductor intentó embestir vehículos oficiales. Sin embargo, las grabaciones disponibles no resolvieron por sí solas todas las dudas sobre las circunstancias que llevaron a los agentes a utilizar sus armas.

El hombre recibió una herida en el cuello y fue trasladado bajo custodia federal. Su hijo no sufrió lesiones físicas, aunque su presencia durante el operativo generó preocupación.

AP informó que los abogados de Bergal impugnaron su detención y que un juez federal ordenó suspender temporalmente su deportación. La actuación de los agentes también provocó peticiones para que se realice una investigación transparente.

El caso de Oscar Bergal provoca críticas contra el ICE en Nueva York

El disparo contra Bergal reavivó las críticas contra las operaciones del ICE y generó cuestionamientos de autoridades locales sobre el uso de la fuerza durante los procedimientos migratorios.

Associated Press informó que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la gobernadora del estado, Kathy Hochul, solicitaron información sobre el incidente y pidieron que se difundieran las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes.

El caso también dio lugar a manifestaciones y exigencias de una investigación transparente. Entre los principales cuestionamientos estuvieron las circunstancias del disparo, la forma en que los agentes se identificaron y los riesgos que la intervención representó para quienes se encontraban en la zona.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional defendió la actuación de los agentes y sostuvo que estos consideraron que su seguridad estaba en peligro. Las autoridades locales cuestionaron esa explicación y pidieron que se esclarecieran los hechos.

La controversia volvió a poner en el centro del debate las prácticas de los agentes federales y los límites del uso de la fuerza durante los operativos migratorios. En este contexto, ciudadanos realizaron dos manifestaciones en rechazo a los procedimientos del ICE.

Harry Styles rinde homenaje a Oscar Bergal IG: @harrystyles

El homenaje de Harry Styles amplificó la atención sobre el caso. Su intervención no sustituyó las investigaciones ni resolvió las diferencias entre las versiones oficiales, pero llevó el tema ante miles de personas que asistieron a su concierto.

El gesto del cantante convirtió una presentación musical en una oportunidad para reflexionar sobre la convivencia y la solidaridad. Su mensaje recordó la importancia de respetar a los demás y reconocer su dignidad, sin importar su origen, en medio de un caso que mantiene la atención pública sobre las actuaciones de las autoridades migratorias.