Galilea Montijo rompe el silencio sobre sus “arreglitos” en la ceja

En días recientes, Galilea Montijo se convirtió en tendencia luego de que circularan imágenes donde lucía con el rostro visiblemente inflamado. Las fotografías desataron una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios especularon sobre posibles cirugías estéticas e incluso criticaron su apariencia.

El tema escaló rápidamente, alimentado por versiones que exageraban su estado físico y generaban confusión entre sus seguidores. Ante esto, la conductora decidió hablar públicamente para aclarar lo sucedido.

La explicación en el programa “Hoy”

Fue durante su participación en el matutino Hoy donde la también actriz rompió el silencio y explicó el origen del cambio en su rostro.

Según relató, no se trató de una cirugía como tal, sino de un procedimiento estético menor enfocado en corregir y levantar una de sus cejas. Sin embargo, este tratamiento provocó una reacción inesperada que derivó en la inflamación que se hizo visible días después.

Galilea Montijo detalló que el cambio no fue inmediato, sino progresivo, lo que incluso la tomó por sorpresa. De acuerdo con su testimonio, durante el fin de semana no presentaba signos notorios, pero conforme pasaron las horas, la inflamación comenzó a hacerse evidente.

“No estaba como en las fotos”, puntualizó Galilea

Uno de los puntos que más enfatizó Galilea Montijo fue la manera en que se difundieron las imágenes en redes sociales.

La conductora aseguró que las fotografías que circularon no reflejaban con precisión su estado real, señalando que fueron exageradas o tomadas en ángulos que hacían lucir mayor la inflamación.

Galilea Montijo IG

Con tono firme, pidió no caer en la desinformación y recordó que muchas veces las redes sociales amplifican situaciones que no corresponden completamente a la realidad.

Reacciones normales en procedimientos estéticos

Galilea Montijo también aprovechó para explicar que este tipo de tratamientos puede generar reacciones en el cuerpo, especialmente inflamación, la cual puede aparecer horas después del procedimiento.

En su caso, relató que incluso durante su llegada al foro notó cómo su rostro cambiaba gradualmente, lo que confirmó que se trataba de una respuesta natural del organismo.

Además, hizo un llamado a quienes deciden someterse a este tipo de procedimientos a hacerlo siempre con especialistas certificados, subrayando la importancia de la seguridad y el profesionalismo.

Galilea Montijo IG

Críticas constantes por su imagen

No es la primera vez que Galilea Montijo enfrenta comentarios sobre su apariencia. A lo largo de su carrera, la conductora ha sido señalada en múltiples ocasiones por supuestos cambios estéticos, convirtiéndose en blanco frecuente de críticas en redes sociales.

Este tipo de señalamientos suelen intensificarse cada vez que aparece con alguna variación en su imagen, lo que refleja la constante presión mediática sobre figuras públicas, especialmente mujeres en la televisión.

Especial

Entre rumores y realidad

El caso pone nuevamente sobre la mesa el impacto de las redes sociales en la percepción pública, donde una imagen puede desatar todo tipo de especulaciones en cuestión de horas.

En esta ocasión, lo que comenzó como una serie de fotografías virales terminó en una aclaración directa de la propia conductora, quien buscó frenar los rumores y poner contexto a lo ocurrido.

Al final, la historia no fue la de una cirugía extrema, sino la de una reacción inesperada a un procedimiento menor que, amplificado por internet, se convirtió en tema nacional.

AAAT*