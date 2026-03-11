Aida Cuevas gana demanda a Carlos Cuevas; cantante deberá pagar los daños a su hermana

Aida Cuevas publicó recientemente un video en sus redes sociales en el que informó que ganó la demanda contra su hermano Carlos Cuevas. Hay que recordar que desde hace varios años los cantantes estuvieron en una disputa legal después de que Carlos demandara a su hermana por daño moral.

Aunque el año pasado Aida Cuevas señaló que las autoridades habían dado el fallo a su favor, Carlos Cuevas presentó una apelación para que la demanda y las solicitudes que pedía como una elevada compensación económica.

Aida Cuevas gana demanda contra Carlos Cuevas

En el video que publicó hace unas horas, Aida Cuevas compartió que ganó el proceso legal que comenzó su hermano.

“La sentencia final ha salido a la luz y la justicia me ha dado nuevamente la razón. Para evitar cualquier desinformación quiero ser muy puntual y transparente sobre lo que dictaminó la autoridad judicial En primer lugar fui totalmente absuelta, la demanda de 25 millones de peso que interpuso mi hermano en mi contra simplemente no procedió al carecer de sustento”.

Captura de pantalla de Instagram de Carlos Cuevas (Foto: carloscuevasoficial)

La cantante compartió que tras ser absuelta, ahora las autoridades han pedido que sea Carlos Cuevas quien le pagué los daños ocasionados durante el proceso legal.

“Lo que él reclamó inicialmente no solo fue desestimado, sino que l resolución se remitió por completo. En tercer lugar, la autoridad y jueces determinaron que, tras haber perdido este caso, ahora es él el que tiene que pagarme a mí. La sentencia es clara al obligarlo a cubrir absolutamente todos los gastos y costos legales que se generaron a lo largo de este juicio que él mismo inició, tanto legal como mediáticamente”.

Finalmente, Aida Cuevas mencionó que se encuentra tranquila tras la resolución de la demanda, ya que asegura la verdad salió a la luz.

“Siempre confíe en que la verdad saldría a la luz, me mantuve en silencio y con prudencia porque sabía que los hechos hablarían por sí solos en los tribunales. Hoy cierro este capítulo con la frente en alto y la tranquilidad que la ley fue justa. Estoy en paz y tranquila”.

¿Por qué se pelearon Carlos y Aida Cuevas?

La pelea legal entre los hermanos comenzó hace más de seis años cuando Aida Cuevas detalló en Ventaneando que estaba distanciada de su hermano, y que aseguró que fue víctima de bullying por parte de él.

Además, que aseguró que Carlos Cuevas era violento y tenía valores con los que ella no estaba de acuerdo, razón por la que decidió alejarse de él. Incluso Aida mencionó que sus padres recibieron malos tratos el tiempo que vivieron con su hermano.

Tras las declaraciones de Aida, fue Carlos Cuevas quien demandó a su hermana por daño moral, proceso que hoy ganó la famosa.

Hasta el momento Carlos Cuevas no ha emitido algún comentario sobre la demanda que perdió.

