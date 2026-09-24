"Me corrieron de mi casa": Adrián Marcelo confirma divorcio con Karina Puente

Después de meses de rumores, Adrián Marcelo confirmó que su matrimonio con Karina Puente, 'La Chaparrita, terminó en divorcio. El conductor habló del tema durante una conversación con Shanik Berman, quien le preguntó directamente por las razones que llevaron al final de una relación que comenzó hace más de una década.

La charla no tardó en ponerse seria. Adrián reconoció que parte de lo ocurrido tuvo que ver con el momento que atravesaba profesionalmente y con las decisiones que tomó durante una etapa complicada de su vida.

Incluso, al hablar de cómo vivió la separación, soltó una frase que llamó la atención: "Me corrieron de mi casa".

Más allá de la anécdota, el conductor dejó claro que no considera que su divorcio haya ocurrido porque estuviera buscando una nueva pareja o porque quisiera encontrar a alguien que correspondiera con su actual posición pública.

¿Tú crees que yo me divorcié por buscar algo mejor o que empate con mi ahora nuevo estándar o estatus? No, jamás, respondió.

Adrián Marcelo reconoce su responsabilidad en la separación

Al hablar sobre lo que pasó con Karina, Adrián Marcelo evitó señalar una sola razón. En cambio, reconoció que él también tuvo responsabilidad en el desgaste de la relación.

El conductor recordó que su carrera atravesaba un momento importante y que no logró involucrarse de la misma manera en el proyecto de vida que había construido junto a Karina.

Nos faltó o me faltó a mí convencerme del proyecto cuando vi que mi carrera estaba en un punto crítico, no pude yo ofrecer la mejor versión mía, explicó.

También habló de los meses posteriores a su participación en 'La Casa de los Famosos México, una etapa que describió como complicada para él y durante la cual aseguró haber atravesado una fuerte depresión.

Adrián Marcelo redes sociales

Su relato relacionó ese periodo con los cambios que experimentó en su vida pública y privada, pero no presentó una sola causa para explicar el divorcio. Más bien habló de una serie de decisiones y circunstancias que terminaron afectando su relación.

"La extraño": Adrián Marcelo habla de Karina Puente

Shanik Berman fue todavía más directa y planteó la posibilidad de que Adrián hubiera decidido separarse porque Karina ya no encajaba en su nueva vida.

El conductor rechazó esa idea inmediatamente.

No, no, para nada. La extraño, respondió.

Después aseguró que todavía piensa en ella y que los recuerdos aparecen incluso en situaciones cotidianas.

Todos los días la extraño y todavía en mi celular me salen fotos, confesó.

Sus palabras dejaron ver que, aunque el matrimonio terminó, la relación no es un tema completamente cerrado para él a nivel emocional.

La historia de Adrián Marcelo y Karina Puente comenzó en 2014, cuando ambos coincidieron en el programa Mitad y Mitad. Con el paso de los años consolidaron su relación y finalmente se casaron por el civil a finales de 2021.

En 2022 también celebraron una ceremonia religiosa en la Riviera Maya.

¿Adrián Marcelo y Karina Puente podrían reconciliarse?

Durante la entrevista, Shanik Berman incluso le sugirió que buscara a Karina, hablara con ella y ofreciera una disculpa si era necesario.

Adrián, sin embargo, reconoció que actualmente no existe comunicación entre ambos.

No hay contacto, Shanik. No hay contacto, dijo.

Cuando la periodista insistió en que quizá debería buscarla, el conductor respondió: "Eso tal vez debería ser".

Por ahora, Adrián Marcelo y Karina Puente están divorciados y no existe una confirmación de que estén intentando retomar su relación. Lo que sí dejó claro el conductor es que todavía extraña a quien fue su esposa durante varios años.

Adrián Marcelo rompe el silencio sobre su relación con Karina Puente Instagram: Karina Puente

La separación pone punto final, al menos por ahora, a una relación que comenzó mucho antes de que Adrián Marcelo alcanzara la popularidad que tiene actualmente. Y aunque el contacto entre ambos parece haberse detenido, sus propias palabras muestran que Karina todavía ocupa un lugar importante en sus recuerdos.