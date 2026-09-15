Gala Montes sufre accidente en EU y arremete contra Donald Trump

La actriz y cantante Gala Montes sufrió un accidente en Estados Unidos y arremetió contra Donald Trump mediante un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Tras su salida repentina de La Casa de los Famosos México 2026, Gala Montes sigue en el centro de la conversación por todo lo que ha protagonizado, desde peleas con personalidades del espectáculo hasta la continuación del conflicto con su madre Crista Montes.

Ahora, la famosa viajó a Estados Unidos y constantemente sube historias y publicaciones que dejan ver parte de su vida en ese lugar. En la mayoría de los clips la actriz aparece fumando aparente marihuana y arremetiendo en contra de algunas personas, algunas de ellas que incluso se sabía que eran cercanos, como Emiliano Aguilar.

Gala Montes arremete contra Donald Trump

Gala Montes arremete contra Donald Trump. @galamontes

En uno de los clips compartido en su cuenta de Instagram, Gala Montes mostró que había tenido un accidente en calles de Estados Unidos.

Gala Montes arremete contra Trump”, se lee en la descripción que acompaña en el video publicado.

En las imágenes aparece la actriz recostada en el piso mostrando una lesión que sería un raspón en la pierna, luego de caer de una banqueta.

Durante la grabación en donde menciona el accidente que tuvo, Gala pide una Green Card y asegura que Estados Unidos le debe dinero.

Cuando no te puede ir más cul... la pu... vida te tira”, dice Montes.

Aunque la actriz no menciona de forma directa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la descripción sí escribió el nombre del gobernante.

Según su declaración, la actriz arremetió contra aquel país con el deseo de obtener documentos migratorios, esto, en medio de una serie de controversias que la han mantenido activa en redes sociales desde su salida del reality.

Estados Unidos me deben un dineral. No te voy a decir nada porque ya no quiero pedos y arremeter contra ti. Mejor denme la Green Card y nos quitamos de pedos”, expresó.

Reencuentro con Icho Van

El clip en donde Gala Montes mostró su caída en una calle de Estados Unidos fue tomado por una persona que lo acompañaba, aunque no se observa con certeza quién es.

No obstante, las especulaciones giran en torno a que se trata de su exnovio Icho Van, con quien recientemente se reencontró en Las Vegas. De acuerdo con la misma actriz, el músico viajó para acompañarla durante un momento que describe como una crisis personal.

Solo somos amigos, vino a ayudarme porque se me está cayendo todo a pedazos”, escribió la intérprete en X, antes Twitter.

Gala Montes arremete contra Donald Trump. @galamontes

Gala e Icho tuvieron una relación abierta que la actriz hizo pública en 2024. Aunque posteriormente terminaron su romance, ambos han conservado una relación cercana. Su reencuentro en Las Vegas volvió a despertar rumores debido a la cercanía que mostraron y a algunos videos en los que aparecen besándose, aunque hasta ahora Gala no ha confirmado que hayan retomado su relación sentimental.

La presencia de Icho también llamó la atención porque ocurre justo después de la polémica salida de Gala del reality y en medio de las distintas versiones que han surgido sobre su comportamiento y su estado emocional. La actriz ha reconocido que atraviesa una etapa complicada y, por ahora, todo apunta a que cuenta con el apoyo de alguien que ya fue una persona importante en su vida.

¿Qué le pasó a Gala Montes?

Gala Montes arremete contra Donald Trump. @galamontes

En uno de sus recientes videos en donde arremetió en contra de Emiliano Aguilar, la actriz y cantante confesó que es adicta a la marihuana, sin embargo, aseguró que el hijo de Pepe Aguilar no fue quien la acercó al consumo.

Ese güey (Emiliano) no me metió al vicio, me metí́ yo sola, y lo único que repito, fumo marihuana y ya, porque en los países primer mundistas es legal, para la gente que tenemos ansiedad, Emiliano y yo tenemos ansiedad, si no tenemos esa madre, nos volvemos locos güey, a mí no me gusta el alcohol, el tabaco, pero Emiliano no me indujo a nada”, aclaró.

Ante la actitud que ha mostrado Gala en redes sociales e incluso lo que dejó ver de ella en La Casa de los Famosos, distintas voces han manifestado públicamente que la actriz necesita ayuda, una intervención, internarse para su rehabilitación, porque debido a su adicción está pasando por un aparente brote psicótico.

Sobre ello, la actriz lo rechazó y aseguró que está bien.

Todos se están uniendo para denigrarme, yo estoy muy bien, lejos de un brote psicótico, yo me paro todos los días bien y hago muchas cosas, ojalá que estuviera en un brote psicótico. Sola sí estoy y estoy deprimida. A mi familia le valió ver… a mi mamá, a los medios, y si están preocupados, dónenme”, dijo en uno de sus clips.

Lo cierto es que sí hay preocupación alrededor de Gala Montes por el momento personal que atraviesa, especialmente después de su salida del reality y las controversias que se han acumulado.

¿Qué es la Green Card que pide Gala?

La Green Card, cuyo nombre oficial es Permanent Resident Card, es el documento que acredita que una persona extranjera tiene residencia permanente legal en Estados Unidos. Es emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y permite al titular establecerse en el país de manera permanente, siempre que cumpla con las condiciones de su estatus.

Entre las principales cosas que permite hacer están:

Vivir permanentemente en Estados Unidos, mientras se mantenga el estatus de residente.

Trabajar legalmente en el país sin necesitar una visa de trabajo específica.

Estudiar y realizar distintas actividades profesionales o económicas.

Viajar fuera de Estados Unidos y regresar , aunque existen reglas sobre ausencias prolongadas.

Solicitar posteriormente la ciudadanía estadounidense , si se cumplen los requisitos establecidos.

La Green Card no equivale a la ciudadanía estadounidense. Quien la posee es residente permanente, pero no tiene todos los derechos de un ciudadano, como votar en elecciones federales. Al mismo tiempo, debe cumplir con las leyes del país y mantener su residencia; además, la tarjeta física tiene una fecha de vencimiento y debe renovarse cuando corresponda.

En el caso de Gala Montes, cuando habla de obtener una Green Card se refiere a conseguir la residencia permanente en Estados Unidos, y no simplemente un permiso para visitar o trabajar temporalmente en ese país. Hasta ahora, su comentario público sobre el documento no significa que haya obtenido la residencia ni que exista confirmación de que haya iniciado formalmente un trámite para conseguirla.