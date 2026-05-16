¿Qué es la neuralgia del trigémino? La nueva enfermedad que le detectaron a Yolanda Andrade

La actriz y conductora Yolanda Andrade volvió a encender las alarmas entre sus seguidores después de compartir detalles sobre un nuevo problema de salud que enfrenta actualmente.

A través de redes sociales, la presentadora del programa Montse & Joe publicó un video relacionado con las enfermedades consideradas más dolorosas del mundo, entre ellas la neuralgia del trigémino, padecimiento que ella misma confirmó haber sido diagnosticada recientemente.

La también actriz explicó que esta condición provoca fuertes dolores faciales que pueden sentirse como "descargas eléctricas", situación que generó preocupación inmediata entre sus fans.

La noticia rápidamente se viralizó debido a que Yolanda Andrade ya había hablado anteriormente sobre otros problemas médicos que han afectado seriamente su salud en los últimos años.

¿Qué es la neuralgia del trigémino?

La neuralgia del trigémino es una enfermedad neurológica crónica que afecta directamente al nervio trigémino, el cual es responsable de transmitir las sensaciones de la cara hacia el cerebro.

Este nervio controla zonas importantes como la mandíbula, las mejillas, los dientes, la boca y parte de los ojos, por lo que cuando se altera puede provocar dolores extremadamente intensos.

De acuerdo con instituciones médicas internacionales como el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de Estados Unidos (NINDS) y la Mayo Clinic, la neuralgia del trigémino es considerada uno de los dolores más severos que puede experimentar un ser humano.

Yolanda Andrade Instagram

Los pacientes suelen describir el dolor como una descarga eléctrica, una punzada repentina o una sensación de quemadura intensa que aparece de forma inesperada.

Los síntomas más comunes de esta enfermedad

Uno de los aspectos más complicados de la neuralgia del trigémino es que el dolor puede desencadenarse por actividades completamente normales y cotidianas.

Entre los síntomas y detonantes más frecuentes se encuentran:

Dolor intenso en un solo lado del rostro

Dolor intenso en un solo lado del rostro Sensación de descargas eléctricas faciales

Crisis de dolor que duran segundos o minutos

Episodios repetitivos durante el día

Molestias al hablar, masticar o sonreír

Dolor al cepillarse los dientes o lavarse la cara

Sensibilidad extrema al viento o al contacto físico leve

En la mayoría de los casos, el padecimiento afecta únicamente un lado de la cara y suele concentrarse en la mandíbula o mejillas.

Existen pacientes que presentan episodios esporádicos, mientras que otros pueden vivir con dolor constante durante gran parte del día.

¿Qué causa la neuralgia del trigémino?

Especialistas en neurología señalan que una de las causas más frecuentes ocurre cuando un vaso sanguíneo presiona el nervio trigémino cerca del cerebro.

Con el paso del tiempo, esta presión constante daña la mielina, que es la capa protectora del nervio, provocando que envíe señales erróneas de dolor intenso.

Sin embargo, también existen otros factores relacionados con el desarrollo de la enfermedad, entre ellos:

Esclerosis múltiple

Esclerosis múltiple Tumores cerebrales

Lesiones neurológicas

Problemas vasculares

Casos sin causa identificable

En algunos pacientes no se encuentra una razón específica, incluso después de múltiples estudios médicos.

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¿Cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento?

El diagnóstico de neuralgia del trigémino se realiza principalmente a partir de la descripción de los síntomas y del historial clínico del paciente.

Los médicos suelen apoyarse en estudios de resonancia magnética para descartar tumores, esclerosis múltiple u otros problemas neurológicos.

Respecto al tratamiento, los analgésicos comunes normalmente no funcionan, debido a que se trata de un dolor neuropático.

Por esa razón, los especialistas recurren principalmente a medicamentos anticonvulsivos que ayudan a controlar la actividad eléctrica anormal del nervio.

Los problemas de salud que ha enfrentado Yolanda Andrade

El nuevo diagnóstico se suma a otros problemas médicos que Yolanda Andrade ha enfrentado públicamente en los últimos años.

En 2023, la conductora reveló que le fue detectado un aneurisma cerebral, situación que afectó considerablemente su salud y la mantuvo alejada temporalmente de la televisión.

Posteriormente, en diciembre de 2025, la actriz confesó que también padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa incurable que afecta las neuronas responsables del movimiento muscular.

Desde entonces, Yolanda Andrade ha compartido algunos momentos de su proceso médico con sus seguidores, quienes constantemente le envían mensajes de apoyo y cariño en redes sociales.

Fans muestran apoyo a Yolanda Andrade

Tras darse a conocer el diagnóstico de neuralgia del trigémino, miles de usuarios reaccionaron con preocupación y solidaridad hacia la conductora mexicana.

Muchos seguidores destacaron la fortaleza con la que Yolanda Andrade ha enfrentado sus problemas de salud y reconocieron la honestidad con la que suele hablar de temas personales.

Yolanda Andrade Especial

A pesar de las dificultades médicas que atraviesa, la conductora continúa manteniéndose cercana a su público y compartiendo aspectos de su recuperación.

Por ahora, Yolanda no ha dado más detalles sobre el tratamiento que seguirá para controlar esta nueva enfermedad, pero sus fans esperan que pueda encontrar estabilidad y alivio frente a uno de los padecimientos neurológicos más dolorosos conocidos por la medicina.

AAAT*