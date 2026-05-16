The Walking Dead: Dead City lanza nuevo tráiler y revela fecha de estreno de la temporada 3

El universo de The Walking Dead continúa expandiéndose y ahora AMC reveló oficialmente cuándo llegará la esperada tercera temporada con Dead: Dead City.

La nueva entrega del spin-off protagonizado por Maggie y Negan se estrenará el próximo 26 de julio de 2026 a través de AMC y AMC+, plataformas donde la serie se ha convertido en uno de los contenidos más vistos por los seguidores de la franquicia.

La noticia llegó acompañada de un intenso tráiler que rápidamente se volvió tendencia entre los fans, principalmente por mostrar un giro inesperado en la relación entre los dos personajes principales.

Además, AMC confirmó que los primeros dos episodios serán proyectados de manera anticipada durante el Festival de Televisión de Montecarlo, permitiendo que críticos y asistentes tengan un vistazo exclusivo de la nueva temporada antes de su estreno oficial.

SPOILER ALERT: Maggie y Negan ahora son aliados

Uno de los momentos más impactantes del nuevo avance es la aparente alianza entre Maggie y Negan, dos personajes cuya relación ha estado marcada por el odio, la desconfianza y la violencia desde hace años.

Durante mucho tiempo, los fans consideraron imposible que Maggie pudiera perdonar a Negan después de asesinar brutalmente a Glenn, uno de los personajes más queridos de toda la saga.

Sin embargo, el nuevo tráiler deja claro que ambos personajes ahora deberán trabajar juntos para sobrevivir.

En las imágenes se observa a Maggie intentando convertir Manhattan en una comunidad mucho más organizada y segura, equipada con electricidad, armas y sistemas de protección para enfrentar las amenazas que siguen dominando Nueva York.

La mayor sorpresa llega cuando Maggie admite que necesita la ayuda de Negan para defender la ciudad.

La frase “te necesitamos” rápidamente provocó reacciones entre los seguidores de la serie, quienes ahora se preguntan si realmente existe una reconciliación o si todo forma parte de una estrategia mucho más oscura.

La tensión entre ambos sigue viva

Aunque el avance muestra momentos de colaboración entre Maggie y Negan, AMC dejó claro que el pasado sigue persiguiendo a ambos personajes.

La sinopsis oficial adelanta que las heridas emocionales y los conflictos sin resolver continuarán presentes durante toda la temporada.

Eso significa que la tensión seguirá siendo uno de los elementos más importantes de la historia.

'Negan' 'The Walking Dead'

Muchos fans consideran precisamente esa dinámica como una de las razones por las que Dead City logró convertirse en uno de los proyectos más sólidos de la franquicia tras el final de The Walking Dead.

La relación entre Maggie y Negan ha evolucionado constantemente, pasando del odio absoluto a una incómoda coexistencia dentro de un mundo destruido por los caminantes.

El extraño episodio que cambiará la serie

Otro de los elementos que más llamó la atención del nuevo adelanto fue la aparición de una realidad alternativa completamente distinta a lo visto anteriormente en el universo zombie.

Según lo revelado por AMC, la tercera temporada incluirá un episodio ambientado en una versión extraña y aparentemente normal de Nueva York.

En esas escenas se observa una ciudad limpia, tranquila y libre de caminantes, donde las personas llevan una vida cotidiana como si el apocalipsis jamás hubiera ocurrido.

Negan también aparece con un monitor electrónico en el tobillo, detalle que despertó múltiples teorías entre los seguidores de la serie.

The Walking Dead

Aunque todavía no está claro si se tratará de una alucinación, un experimento o una narrativa paralela, muchos fans ya consideran este episodio como una de las apuestas más arriesgadas de toda la franquicia.

Nuevos personajes llegarán a Manhattan

La tercera temporada de The Walking Dead: Dead City también incorporará nuevos personajes que buscarán sobrevivir dentro de la peligrosa jungla urbana de Manhattan.

Entre las incorporaciones más importantes destacan:

Aimee Garcia

Aimee Garcia Jimmi Simpson

Raúl Castillo

Los actores se sumarán al elenco encabezado por Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan, quienes además continúan participando como productores ejecutivos del proyecto.

La nueva temporada contará con ocho episodios y estará dirigida por Seth Hoffman como showrunner principal.

AMC apuesta nuevamente por mantener vivo el universo de The Walking Dead apostando por historias más arriesgadas, escenarios urbanos y conflictos emocionales mucho más complejos.

Dead City busca refrescar el universo zombie

Tras varios años de expansión, muchos seguidores consideraban que la franquicia comenzaba a desgastarse. Sin embargo, Dead City logró recuperar el interés del público gracias a su tono más oscuro, la ambientación en Nueva York y la compleja relación entre Maggie y Negan.

La combinación de acción, drama psicológico y nuevas amenazas convirtió al spin-off en uno de los proyectos más comentados dentro del universo creado originalmente por Robert Kirkman.

Ahora, con el estreno de la tercera temporada cada vez más cerca, AMC busca mantener ese impulso apostando por nuevos riesgos narrativos y momentos inesperados.

The Walking Dead

El regreso de Maggie y Negan promete convertirse nuevamente en uno de los eventos televisivos más importantes para los fans del género zombie en 2026.

AAAT*