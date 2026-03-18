Futbol México 70, la película de Alberto Isaac y Arturo Ripstein que capturó al Rey Pelé 

Tras el éxito que tuvo Olimpiada en México, filme que fue nominado al Oscar a Mejor Largometraje Documental, el director mexicano Alberto El Güero Isaac fue fichado por la FIFA para que dirigiera la película oficial del Mundial de México 1970.

El resultado de ese momento se tradujo en Futbol México 70, docudrama en el que, a través de los ojos de un niño que se escapa de su casa para ir al Mundial, se muestra una crónica de lo más importante que se vivió en los diversos partidos que dieron como campeón a Brasil, que conquistó su tercer título tras haber vencido a Italia 4-1 el 21 de junio de 1970.

Excélsior fue testigo en sus páginas de ese momento. El miércoles 3 de junio de 1970, en la columna ¡Corte!, el columnista Ricardo Perete le contaba a los lectores que “un total de 25 mil pies fueron filmados por 25 camarógrafos el domingo (31 de mayo) en el Estadio Azteca durante la inauguración del IX Campeonato Mundial de Futbol”.

Asimismo, en la columna se informaba que tanto el director Alberto Isaac como los productores Alfredo Ripstein y Morton Lewis habían visto el 2 de junio, en la sala de proyección de los Estudios Churubusco, algunas escenas filmadas de los partidos y que estaban muy satisfechos con los resultados.

Una nota consignó que los goles del Rey Pelé y otros brasileños lograron ser capturados por las cámaras. Archivo Excélsior

De igual manera, se daba a conocer que Everardo Rodríguez Tamez, el niño actor del filme, así como la actriz inglesa Veronica Rudisell, el alemán Arthur Hanzey y la mexicana Luz María Aguilar iban a filmar unas escenas especiales el fin de semana en la capital.

También se desplegaba una tira de imágenes horizontal en la que se veía el rostro de la actriz Verónica Rudisell, de quien decían que incursionaba en el cine con un tema de futbol; se veía también al niño actor Everardo Rodríguez jugando con una rana y había un par de instantáneas más en las que se veía al director Alberto Isaac y al cinefotógrafo Raúl Martínez Solares frente a unas grúas que se usarían para rodar los partidos.

Se anunció que el equipo de producción iba a rodar ese día el partido entre Brasil y Checoslovaquia en Guadalajara. El jueves 11 de junio de 1970, se informó que algunas estrellas asistirían ese día al Estadio Azteca para ver el juego de México contra Bélgica. Entre los nombres se mencionaba a Leticia Robles, Ana Martín, Elsa Cárdenas, Ana Bertha Lepe, Elsa Aguirre, Lilia Prado, Luz María Aguilar, Silvia Pinal, Carmen Montejo y Sergio Corona.

Como dato curioso, cabe señalar que en el documental de Alberto Isaac se muestra cómo, tras el triunfo de la selección mexicana, la gente se fue a celebrar a las calles de la capital.

El director personalmente se encargó de la audición para el niño protagonista de Futbol México 70. Archivo Excélsior

La euforia por haber visto ganar a México frente a Bélgica y saber que se iba a enfrentar a Italia el 14 de junio en el Estadio Luis Gutiérrez Dosal de Toluca, hizo que las cadenas de cine tomaran acciones en caso de que la selección mexicana le ganara a la europea. De tal suerte, el 14 de junio se consignó una nota que se titulaba: “En previsión de escándalos, cerrarán los cines si gana México a Italia”.

“La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y las compañías exhibidoras acordaron lo anterior para evitar que suceda lo que el jueves pasado, en que los porristas se colaron a los cines, gritaron, escandalizaron y hubo que suspender las funciones”, se publicó. Se detalló que esas medidas se estaban previendo para los cines que estaban cercanos a grandes avenidas como Insurgentes, Paseo de la Reforma y Avenida Juárez.

El 21 de junio se confirmó que las últimas escenas de Futbol México 70 se filmarían ese día en la final que se disputaría entre Brasil e Italia, y que el niño Everardo Rodríguez Tamez iba a compartir cuadro con varios jugadores profesionales. “25 camarógrafos de varios países estarán colocados estratégicamente en el Estadio Azteca... El pequeño actor Everardo Rodríguez Tamez alternará en estas escenas con Pelé, Luigi Riva, Tostão, Jairzinho, Gianni Rivera y otros ases de ambos equipos”, se lee.

Arturo Ripstein tuvo que viajar a Londres para traer el corte definitivo del filme que sería estrenado en diciembre del mismo año. Archivo Excélsior

Esa temporada, Antonio Espino Clavillazo declinó una oferta laboral en Estados Unidos porque prefería estar presente en algunos partidos del Mundial, por lo que renunció a ganar mil dólares diarios (5 días)”, se informó. Asimismo, se publicó que la actriz Fanny Cano, tras haber filmado en España junto a Antonio Morales Barretto “Junior” (esposo de Rocío Dúrcal) la cinta Los jóvenes amantes, regresaría a México dos días antes de la final con la intención de asistir al último partido.

Arturo Ripstein viajó a Londres para recoger la primera copia del documental que se estrenaría simultáneamente en México y Reino Unido. La premier fue en diciembre de 1970.

Y en 1986.

El mundial de 1986 se llevó a cabo en un contexto muy particular, México se estaba reconstruyendo del terremoto del 85, el petróleo se devaluó y el quehacer cinematográfico era desalentador.

Joaquín Cordero denunció que el Estado abandonó al cine, mientras que el escritor Héctor Kiev opinaba que sin el apoyo, la industria nacional no podía competir en absoluto con blockbusters como La guerra de las galaxias o E.T.

El 3 de junio de 1986, día en que México venció a Bélgica en la cancha con un marcador de 2 a 1, el actor Marco Antonio Campos Viruta defendía el trabajo de los guionistas mexicanos, a quienes catalogaba como buenos en su materia, pero pedía que se les pagara lo justo.

El actor Joaquín Cordero criticó severamente al gobierno por no apoyar lo suficiente al cine mexicano. Archivo Excélsior

Mientras se apreciaba una crisis en la industria fílmica, en la cartelera comercial de nuestro país había varias propuestas como El honor de la familia Prizzi, dirigida por John Huston y protagonizada por Jack Nicholson y Kathleen Turner; Macarrones de Etore Scola, con Marcelo Mastroianni y Jack Lemmon; África Mía, de Sidney Pollack con Meryl Streep y Robert Redford; Rocky IV, protagonizada por Sylvester Stallone; Volver al futuro, de Robert Zemeckis estelarizada por Michael J. Fox; El secreto de la pirámide, producida por un joven Steven Spielberg o Rescate del infierno; y Prisioneros de Guerra. Segunda parte, con Chuck Norris.

En cuanto a los producciones nacionales predominaron las llamadas películas de ficheras y de acción, y entre los títulos que se ofertaban estaban: Ratas de la ciudad protagonizada por Valentín Trujillo, Rodolfo de Anda y Humberto Elizondo; Mujeres salvajes con Tina Romero y Jorge Santoyo, Cárcel de mujeres con Alberto Rojas y Manuel Flaco Ibáñez y Macho que ladra no muerde con Alfonso Zayas, Rebeca Silva, Maribel Guardia, Rafael Inclán y, otra vez, Alberto Rojas.