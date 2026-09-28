Fuerza Regida anuncia dos conciertos en CdMx: Fechas, precios de boletos y preventa

Fuerza Regida prepara su regreso a la Ciudad de México con una nueva etapa de su gira This Is Our Dream Tour. La agrupación llevará su propuesta musical al Palacio de los Deportes y ya confirmó cuándo comenzará la preventa para sus próximos conciertos.

La noticia fue confirmada este lunes 28 de septiembre por OCESA, que anunció dos presentaciones de la agrupación mexicoamericana en uno de los recintos más importantes de la capital.

Fuerza Regida regresará a la Ciudad de México con dos conciertos IG: @fuerzaregida

¿Cuándo son los conciertos de Fuerza Regida en CDMX?

Fuerza Regida llegará nuevamente a la capital mexicana con dos fechas de This Is Our Dream Tour. Las presentaciones están programadas para:

Miércoles 3 de febrero de 2027

Viernes 5 de febrero de 2027

Ambos conciertos tendrán como sede el Palacio de los Deportes, por lo que los seguidores tendrán dos oportunidades para disfrutar del espectáculo. OCESA confirmó las fechas como parte de la nueva etapa de la gira.

La llegada del grupo a México ocurre después de una etapa de presentaciones en grandes recintos de Estados Unidos. De acuerdo con la promotora, la primera parte de This Is Our Dream Tour incluyó escenarios como el Dodger Stadium de Los Ángeles y Citi Field de Nueva York.

OCESA también señala que esa primera etapa superó los 350 mil boletos vendidos y generó más de 47 millones de dólares en ingresos.

Ambos conciertos tendrán como sede el Palacio de los Deportes IG: @fuerzaregida

¿Cuándo es la preventa de Fuerza Regida y quién puede comprar boletos?

La Preventa Banamex para los conciertos de Fuerza Regida será el jueves 1 de octubre de 2026 a las 11:00 horas y se realizará a través de la página oficial de Ticketmaster.

Por el momento, todavía no se habían dado a conocer todos los detalles sobre la venta general de boletos para ambos conciertos. Por ello, quienes quieran acudir a alguno de los shows deberán estar pendientes de la plataforma de Ticketmaster y de las condiciones correspondientes a cada etapa de venta.

Cabe señalar que, hasta este 28 de septiembre de 2026, OCESA no ha publicado los precios oficiales de las localidades para los conciertos de Fuerza Regida en el Palacio de los Deportes.

La Preventa Banamex para los conciertos de Fuerza Regida será el jueves 1 de octubre IG: @fuerzaregida

¿Qué canciones podría interpretar Fuerza Regida?

El repertorio de Fuerza Regida combina corridos, música mexicana y elementos urbanos. Entre las canciones destacadas por OCESA se encuentran “EXCESOS”, “COQUETA”, “NEL”, “SABOR FRESA”, “ME JALO” y “HARLEY QUINN”.

La agrupación también llegará a México con su producción más reciente, 111XPANTIA, lanzada en 2025.

De acuerdo con OCESA, este material debutó en el número 2 del Billboard 200 y se convirtió en el álbum en español de mayor posición histórica en esa lista para un dúo o grupo, además de alcanzar la posición más alta para un álbum de música mexicana.

Entre los temas destacados del disco se encuentran “Por Esos Ojos”, “Marlboro Rojo”, “TU SANCHO”, “ANSIEDAD” y “CHAVALITAS”.

Por ahora, la lista definitiva de canciones que Fuerza Regida interpretará en el Palacio de los Deportes todavía no ha sido anunciada.

Con estas dos presentaciones, Fuerza Regida prepara su regreso a la Ciudad de México después de su presentación de 2025. La expectativa de sus seguidores ahora se concentra en la venta de boletos y en los detalles que la promotora revele conforme se acerque la fecha de los conciertos.

El regreso de Fuerza Regida a la capital mexicana marcará una nueva etapa para la agrupación dentro de This Is Our Dream Tour. Mientras se acerca el inicio de la preventa, sus seguidores deberán consultar los canales oficiales para conocer los precios, localidades disponibles y demás detalles de la venta.