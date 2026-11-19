La muerte de Hayden Panettiere sigue generando controversia. A casi tres meses del fallecimiento de la actriz de 'Heroes' y 'Nashville', su mamá, Lesley Vogel, volvió a hablar del caso y señaló directamente a Brian Hickerson, expareja de la intérprete, como responsable de lo ocurrido.

En una entrevista con Inside Edition, retomada por medios como Daily Mail y People, Vogel fue cuestionada sobre el papel que considera que tuvo Hickerson en la muerte de su hija. Su respuesta fue contundente y dejó claro que, desde su perspectiva, él tuvo responsabilidad en la tragedia.

Absolutamente, no me cabe la menor duda, respondió.

Sus declaraciones llegan después de que las autoridades de Greenville, Carolina del Sur, anunciaran el cierre de la investigación policial el pasado 28 de octubre. Aunque la muerte de Hayden fue clasificada como una sobredosis accidental, su mamá considera que todavía hay aspectos de la historia que deben ser tomados en cuenta.

Mamá de Hayden Panettiere denuncia amenazas de Brian Hickerson

Durante la conversación, Lesley Vogel también habló de los problemas que tuvo con Brian Hickerson, con quien su hija mantuvo una relación intermitente desde 2018.

La madre de la actriz aseguró que recibió correos electrónicos del hombre en los que, según su relato, intentaba intimidarla para evitar que hiciera declaraciones públicas sobre él y su relación con Hayden.

Vogel contó que Hickerson amenazaba con tomar medidas en su contra si hablaba del tema. Sin embargo, dijo que decidió no responder sus mensajes y optó por bloquearlo.

Vogel contó que Hickerson amenazaba con tomar medidas en su contra si hablaba del tema. Foto: Facebook Hayden Panettiere Fans

La mujer también recordó que su familia llevaba tiempo preocupada por la relación de la actriz con Brian. Según explicó, consideraba que Hayden había comenzado a recuperar el rumbo de su vida, pero su expareja volvió a acercarse a ella y terminó teniendo nuevamente una fuerte influencia en sus decisiones.

En otra parte de sus declaraciones, Vogel aseguró que encontró una bolsa grande con medicamentos de prescripción que, según ella, tenían el nombre de Hickerson en los envases.

Hasta ahora, estas afirmaciones forman parte del testimonio de la madre de la actriz. Brian Hickerson no ha sido acusado formalmente por la muerte de Hayden Panettiere.

¿De qué murió Hayden Panettiere y por qué cerraron la investigación?

Hayden Panettiere murió el 16 de agosto de 2026, a los 36 años. La actriz fue encontrada inconsciente en un departamento que rentaba en Greenville, Carolina del Sur, Estados Unidos.

De acuerdo con el informe del médico forense, su fallecimiento fue consecuencia de los efectos tóxicos de una combinación de sustancias, entre ellas fentanilo, alprazolam, metocarbamol, quetiapina y 4-ANPP. La causa fue clasificada como una sobredosis accidental.

Hayden Panettiere murió el 16 de agosto de 2026, a los 36 años. @haydenpanettiere

Un detalle que llamó la atención durante las primeras investigaciones fue que Brian Hickerson y su hermano, Zach, se encontraban en el lugar cuando Hayden fue encontrada. Ambos estuvieron relacionados con la llamada a los servicios de emergencia.

El pasado 28 de octubre, la policía de Greenville informó que daba por concluida su investigación, luego de tomar en cuenta los resultados del médico forense y las diligencias realizadas. Sin embargo, esto no necesariamente significó el fin de todas las indagatorias, pues se había informado de una investigación federal relacionada con las circunstancias en las que la actriz consiguió las sustancias.

¿Hayden Panettiere tuvo hijos?

La actriz tuvo una hija, Kaya Evdokia Klitschko, fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko. La pequeña nació el 9 de diciembre de 2014 y actualmente tiene 11 años.

Tras la muerte de Hayden, la niña quedó como su única descendiente. Su padre ha estado a cargo de su crianza desde que era pequeña.

Tras la muerte de Hayden, la niña quedó como su única descendiente. Foto: X @NetflixFR

Mientras tanto, las declaraciones de Lesley Vogel vuelven a poner el nombre de Brian Hickerson en el centro de la conversación. Por ahora, la responsabilidad que la madre atribuye al exnovio de Hayden es una acusación personal y no una conclusión de las autoridades sobre la causa de su muerte.