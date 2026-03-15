¡Lightsticks en los Oscar! Así interpretó Huntrix  'Golden', canción de Las Guerreras K-pop

Huntrix protagonizó uno de los momentos musicales más comentados durante la reciente ceremonia de los premios Oscar. Las artistas EJAE, Rei Ami y Audrey Nuna subieron al escenario para interpretar “Golden”, el tema principal de la película animada Las Guerreras K-pop. La presentación llamó la atención del público no solo por su energía, sino también por el impacto que ha tenido la canción dentro de la industria musical.

El tema forma parte de la banda sonora de la producción animada de Netflix y ha logrado un reconocimiento histórico. Después de la presentación en la ceremonia, “Golden” obtuvo el premio Oscar a Mejor Canción Original, convirtiéndose en un logro importante para el K-pop dentro de una de las premiaciones más importantes del cine.

Ellas son las cantantes que interpretan las canciones de Huntrix Especial

Una actuación que incorporó elementos tradicionales coreanos

La presentación comenzó con un momento especial inspirado directamente en la película. El escenario se abrió con el llamado “Mantra del Cazador”, un fragmento escrito por EJAE que introduce la historia de Las Guerreras K-pop y que prepara el ambiente para la aparición del grupo ficticio.

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Durante esta primera parte, artistas vestidos con hanbok, la vestimenta tradicional coreana, realizaron la introducción coreográfica. Posteriormente, EJAE, Rei Ami y Audrey Nuna aparecieron frente a un grupo de bailarines para interpretar “Golden” ante el público de la ceremonia.

La audiencia también participó activamente en el número musical. Muchos asistentes agitaron lightsticks, un elemento muy característico de los conciertos de K-pop, acompañando el ritmo de la presentación y recreando parte de la experiencia que suele vivirse en este tipo de espectáculos.

Una actuación que incorporó elementos tradicionales coreanos

Además de participar en la interpretación del tema, EJAE también formó parte del equipo de compositores de “Golden”, una canción que ha marcado varios hitos para el género. Tras su actuación en los Oscar, el tema fue reconocido con el premio a Mejor Canción Original, convirtiéndose en la primera canción de K-pop en ganar un Oscar.

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El impacto de la canción no se limita al cine. En 2026, “Golden” también obtuvo un premio Grammy, siendo igualmente la primera canción del género K-pop en recibir ese reconocimiento dentro de esa ceremonia.

Sobre este logro, EJAE expresó durante la conferencia de prensa en los premios Grammy el significado personal que tiene este reconocimiento.

“(Estoy) muy, muy orgullosa de ser coreana. Cuando era niña, la gente no sabía dónde estaba Corea ni qué era Corea, y por eso es tan increíble que la canción 'Golden' se cante en todo el mundo, cantando la letra en coreano palabra por palabra”.

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Cambios en las presentaciones musicales de los Oscar

La actuación de “Golden” fue una de las pocas interpretaciones musicales que se pudieron ver durante la transmisión de la ceremonia. Antes de la edición de 2025 se anunció que los premios Oscar dejarían de incluir presentaciones en vivo de todas las canciones nominadas en la categoría de Mejor Canción Original, algo que durante muchos años fue una tradición dentro del evento.

En la ceremonia más reciente solo se presentaron dos temas nominados. Además de “Golden”, el público también pudo escuchar “I Lied to You”, canción perteneciente a la película Sinners.

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Las otras canciones nominadas

El resto de las canciones candidatas no se interpretaron en vivo durante la gala. En su lugar, se mostraron segmentos especiales que incluían imágenes de las películas y material detrás de cámaras.

Entre las canciones nominadas que se presentaron de esta manera estuvieron “Train Dreams” de Nick Cave y Bryce Dessner para la película Train Dreams, “Dear Me” de Diane Warren del documental Diane Warren: Relentless, y “Sweet Dreams of Joy” de Nicholas Pike para Viva Verdi!.

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El éxito de Las Guerreras K-pop en Netflix

La película animada Las Guerreras K-pop ya había conseguido reconocimiento antes de la ceremonia musical. La producción logró ganar el Oscar a Mejor Película de Animación, consolidándose como uno de los proyectos más destacados del año.

El largometraje cuenta la historia de Huntrix, un grupo femenino de K-pop formado por tres integrantes que además de dedicarse a la música también combaten a criaturas del inframundo. La combinación de acción, fantasía y música ha ayudado a que la historia conecte con el público.

las guerreras k pop

Dentro del proyecto, EJAE, Rei Ami y Audrey Nuna se encargaron de interpretar las canciones del grupo ficticio. Mientras tanto, las voces de los personajes en los diálogos fueron realizadas por las actrices Arden Cho, May Hong y Ji-young Yoo.

PJG