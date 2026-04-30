La icónica acera del Paseo de la Fama de Hollywood sumó dos nuevos nombres de peso: Emily Blunt y Stanley Tucci. Lo que hizo aún más especial el momento fue que se trató de una ceremonia doble, algo poco habitual en la historia de este reconocimiento.

El homenaje se llevó a cabo en el emblemático Hollywood Boulevard, en Los Ángeles, y reunió a algunas de las figuras más influyentes del cine actual. La ocasión coincidió con el estreno en cines de El diablo viste a la moda 2, lo que elevó aún más el simbolismo del evento.

Un evento lleno de estrellas

La ceremonia no pasó desapercibida. Entre los asistentes destacaron nombres como Meryl Streep, Matt Damon, Dwayne Johnson y Robert Downey Jr., quienes acompañaron a los homenajeados en este momento clave de sus carreras.

La presencia de estas figuras no solo subrayó la relevancia de Blunt y Tucci en la industria, sino también el cariño y respeto que han construido a lo largo de los años.

Emily Blunt y Stanley Tucci, ya con estrella en Hollywood Grosby

Discursos emotivos y con humor

Durante su intervención, Emily Blunt ofreció palabras cargadas de emoción:

Es muy difícil resumir lo significativo que es esto para mí (...) Es gracias a ustedes y los grandes amores de mi vida que han hecho de la vida un profundo privilegio.

Por su parte, Stanley Tucci fiel a su estilo, combinó gratitud con humor:

El hecho de que termine en la acera es apropiado. Ha sucedido antes, pero me recuperé.

Ambos artistas celebraron no solo el reconocimiento individual, sino también el camino compartido que los ha llevado a coincidir en proyectos memorables.

Más que colegas: una relación familiar

Además de compartir pantalla, Blunt y Tucci tienen un vínculo personal que ha llamado la atención del público. El actor está casado con Felicity Blunt, hermana mayor de Emily, lo que los convierte en cuñados.

Este lazo ha fortalecido su relación tanto dentro como fuera del set, algo que ha sido evidente en la química que proyectan en pantalla, especialmente en El diablo viste a la moda 2.

El respaldo de Hollywood

Desde la organización del evento, el reconocimiento fue descrito como algo especial. La Cámara de Comercio de Hollywood destacó la importancia de esta doble ceremonia.

Una ceremonia doble de estrellas como esta es poco común y resulta especialmente significativa para reconocer a dos artistas cuyo trabajo y amistad han conectado profundamente con el público, señaló la productora Ana Martínez.

Asimismo, resaltó que ambos han construido carreras sólidas por separado, pero mantienen un vínculo especial gracias a su participación en la franquicia de moda que marcó a toda una generación.

Emily Blunt y Stanley Tucci, ya con estrella en Hollywood Grosby

El regreso de un fenómeno: "El diablo viste a la moda 2"

El homenaje llega en un momento clave: el estreno de El diablo viste a la moda 2, producido por 20th Century Studios. La esperada secuela trae de vuelta a figuras como Meryl Streep y Anne Hathaway, junto a Blunt y Tucci.

La película retoma el universo de la moda, el poder y las relaciones personales que conquistaron al público en la primera entrega, ahora con una nueva historia que conecta con la actualidad.

AAAT*