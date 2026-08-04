¿Fue planeado? Karely Ruiz rompe el silencio sobre robo en su mansión

A unos días del robo en su mansión, Karely Ruiz y su esposo Jhon Echeverry rompieron el silencio y, a través de su cuenta de YouTube de la influencer, decidieron compartir lo que vivieron aquel día.

La creadora de contenido regiomontana y el productor musical colombiano abordaron principalmente el rumor que los señalaba directamente de haber montado el robo en su casa.

Señalaron que decidieron hablar a través de su canal y no de los medios porque desde que ocurrió el incidente se han sentido invadidos, además de que la mayoría que quiere entrevistarlos lo hace para monetizar y aprovecharse del momento.

La pareja dejó claro que tiene miedo por lo ocurrido y que en los próximos días publicarán los videos de las cámaras de seguridad, además de que adelantaron que tomaron la decisión de mudarse.

Robo en la mansión de Karely Ruiz

Robo en la mansión de Karely Ruiz. Especial

De acuerdo con lo relatado por Karely y Jhon, todo ocurrió alrededor de las 3:30 de la mañana cuando estaban en su sala de cine acompañados de un amigo en común. En ese momento, los ladrones entraron y amenazaron y golpearon a su esposo.

Cuando los agresores preguntaron por el dinero, Jhon les informó que todo estaba en la planta alta. Lo asaltantes tomaron los celulares de ambos y se los llevaron para evitar que llamaran a la policía.

El amigo que los acompañaba fue quien pudo salir primero. Salió hacia la alberca y comenzó a gritar y a hacer ruido incluso imitando sirenas. Eso le permitió a la pareja escapar.

Salgo corriendo, veo que ya se fueron, le grito a ella que ya es seguro salir”, narró Echeverry. Ruiz tardó entre uno y dos minutos en reaccionar. “Quedé en shock”, admitió.

Sin celulares a su disposición, Jhon ocupó su Apple Watch para marcar a la policía y al padre de Karely, pero mientras esperaban respuesta, corrieron hacia la casa de sus vecinos buscando refugio, sin tener éxito.

Le pedimos a un vecino, le suplicamos, le rogamos que por favor nos dejara entrar a su casa para llamar a la policía, pero su negativa fue inminente”, relató Echeverry. El vecino les dijo que se retiraran y que él llamaría a la policía. “Se me hizo muy ilógico porque le dije que quería llamar a la policía y él quería correrme”, agregó.

¿Fue un intento de secuestro a Karely y a su esposo?

Robo en la mansión de Karely Ruiz. Especial

La versión que circuló en un inicio sobre que había sido en realidad un intento de secuestro a Karely, el esposo de la misma confirmó que sí, que hubo palabras que se interpretaron como eso.

Cuando llegó con nosotros, tenía intenciones hasta de levantarnos, porque hicieron unos comentarios de que: ‘Recójanlo’, algo así, que es ahí donde nosotros nos asustamos”.

La policía, según la pareja, tardó alrededor de 20 minutos en llegar y para ese entonces los asaltantes ya habían huido.

En tanto, Karely y su esposo aclararon que Madison no estaba en el lugar de los hechos, desmintiendo ese rumor que circuló.

Nuestra hija no estaba en el lugar de los hechos. Estaba con los abuelos. Si no la historia hubiera sido otra. Siento que mi esposa y yo estaríamos totalmente devastados psicológicamente”.

Karely Ruiz rechaza que el robo haya sido planeado

Robo en la mansión de Karely Ruiz. Especial

La creadora de contenido rompió el silencio sobre los rumores que comenzaron a circular que apuntaban a que el robo había sido planeado.

Reconoció que el día anterior al asalto publicó en Facebook que sus interacciones estaban cayendo, pero fue tajante: “No por eso me voy a inventar y mucho menos ponerme en riesgo, poner en riesgo a mi familia”.

Asimismo, criticó a quienes la responsabilizan por mostrar su vida en redes sociales, pero aclaró que nunca lo ha hecho con la intención de presumir.

Hay mucha gente diciendo que nos lo merecemos porque subimos nuestra vida como cualquier persona. Entiendo que la situación en el país está muy difícil, pero uno no lo hace con intención de presumir”.

Sobre la cobertura mediática tras el asalto en su mansión, Karely dijo que invadieron su privacidad y que ahora ya todo mundo sabe dónde viven.

Filtraron todo, es mi dirección. Hasta con drones vinieron a grabar. Ya todo el mundo sabe dónde vivimos”, dijo. La pareja confirmó que planea mudarse por seguridad.

Cronología del robo en la mansión de Karely Ruiz