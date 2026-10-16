Francisco Céspedes detiene concierto sinfónico tras sentirse mal: ¿Qué le pasó?

El concierto Francisco Céspedes Sinfónico, celebrado la noche del jueves 15 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la Ciudad de México, tuvo que detenerse después de que el cantante cubano comenzó a sentirse mal en pleno escenario.

La presentación había comenzado sin contratiempos, pero cuando el intérprete llegó a la quinta canción de su repertorio, presentó una serie de malestares que le impidieron continuar cantando.

Ante la situación, Francisco Céspedes se sentó en una silla que estaba sobre el escenario y solicitó ayuda a su equipo de trabajo, mientras intentaba recuperarse.

De acuerdo con los reportes, el músico manifestó que tenía dificultades para respirar, náuseas, sudoración excesiva y problemas de visión. Incluso reconoció que sentía que podía desmayarse, por lo que necesitó interrumpir el espectáculo.

¿Qué le pasó a Francisco Céspedes durante su concierto?

El incidente ocurrió mientras Francisco Céspedes ofrecía un espectáculo acompañado por una orquesta sinfónica, en el que interpretaría algunos de los temas más conocidos de su carrera con nuevos arreglos musicales.

Sin embargo, el cantante comenzó a mostrar señales de malestar durante los primeros minutos de la presentación. Antes de detenerse, comentó que sentía mucho calor y solicitó agua para intentar recuperarse.

La situación empeoró cuando llegó a la quinta canción, momento en el que reconoció frente a los asistentes que no se encontraba bien.

"No sé si vaya a vomitar, me siento mal (...) Me siento de la chingada, no me estoy haciendo, veo estrellas", expresó el intérprete mientras intentaba tomar aire.

Según informó TVyNovelas, Céspedes recibió ayuda para salir del escenario y ser atendido, mientras el público esperaba noticias sobre la continuidad del espectáculo.

Después de varios minutos, el músico logró regresar al escenario y decidió retomar su presentación. No obstante, tomó algunas precauciones para evitar realizar un esfuerzo físico mayor.

El cantante continuó interpretando sus canciones sentado en una silla, en lugar de permanecer de pie durante el resto de su actuación.

Hasta ahora, no se ha informado qué provocó los síntomas que presentó durante el concierto. Tampoco se ha confirmado si el artista requirió atención hospitalaria después de abandonar el recinto.

Francisco Céspedes interrumpió su concierto sinfónico en CDMX tras presentar malestares que lo obligaron a pedir ayuda. IG franciscopanchocespedes

Francisco Céspedes ya había sufrido una crisis de salud

Lo ocurrido durante el concierto de Francisco Céspedes llamó la atención debido a que el cantante había revelado recientemente que atravesó una crisis de salud que lo mantuvo durante varias semanas sin poder realizar sus actividades habituales.

En una entrevista para el programa Sale el Sol, el intérprete contó que presentó alteraciones en sus niveles de azúcar, ácido úrico y presión arterial, problemas que llegaron a provocarle desmayos.

"Me subió la azúcar, el ácido úrico y la hipertensión. Llegué a mi casa un día, me senté en la sala y me desmayé", recordó el músico al hablar sobre aquel episodio.

Céspedes explicó que su estado físico llegó a deteriorarse tanto que pasó aproximadamente un mes sin poder levantarse con normalidad. Incluso relató que necesitaba ayuda de otras personas para realizar actividades cotidianas.

La crisis ocurrió entre noviembre y diciembre de 2025, cuando el cantante enfrentó problemas de salud que lo llevaron a temer por su vida.

En septiembre de 2026, durante una conversación con medios, el intérprete reconoció que la experiencia había sido tan complicada que llegó a pensar que no sobreviviría para comenzar este año.

Tras aquel episodio, Francisco Céspedes comenzó un tratamiento médico y realizó cambios en sus hábitos. Entre ellos, aseguró que había dejado de consumir alcohol y tabaco como parte de los cuidados para mejorar su salud.

El músico, de 70 años, también había manifestado su intención de continuar trabajando y aprovechar esta nueva etapa para seguir componiendo canciones y presentándose ante el público.

Sin embargo, no existe información que permita confirmar que los malestares que experimentó el 15 de octubre estén relacionados con aquella crisis.

Francisco Céspedes presentó malestares durante su concierto sinfónico en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en CDMX. IG franciscopanchocespedes

¿Qué se sabe del estado de salud de Francisco Céspedes?

Hasta la mañana de este viernes 16 de octubre, Francisco Céspedes y su equipo no habían dado a conocer un diagnóstico médico sobre lo ocurrido durante el concierto sinfónico en la Ciudad de México.

Uno de los antecedentes que el cantante ha compartido es que padece hipertensión arterial, una enfermedad crónica que se caracteriza por mantener la presión de la sangre por encima de los niveles considerados saludables.