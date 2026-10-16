Andy García lleva a México en el corazón gracias a Cristiada y esta curiosa historia familiar

Hace 15 años, Excélsior dio a conocer que tanto el actor cubano Andy García como la estadunidense Eva Longoria se encontraban en las calles de la colonia Roma filmando Cristiada, cinta que, bajo la dirección de Dean Wright, abordaba el pasaje de la Guerra Cristera ocurrida en nuestro país de 1926 a 1929.

El Periódico de la Vida Nacional publicó unas imágenes de ambos actores caracterizados e incluso captamos el momento en el que Longoria, con vestuario de los años 20, salió de su cámper para ir a comprar un jugo de naranja a un puesto callejero.

Al día siguiente, Andy García llamó a este medio a su cámper para darnos una entrevista exclusiva. A tres lustros de distancia, Cristiada vuelve a ser tema de conversación, ya que el filme se reestrena en la cartelera nacional doblado al español y el propio Andy García hizo su doblaje.

Tengo un respeto, una admiración y cariño a la película al máximo nivel, porque la experiencia en México haciendo la película fue increíble. Los actores mexicanos, el elenco internacional, los cineastas mexicanos que trabajaron en la película y el crew; para mí fue una experiencia espectacular”, contó en Andy García en entrevista a propósito del reestreno.

Conocí mucho más de México porque yo conocí una parte del país en los años 70 con mi padre, pues teníamos un negocio familiar e íbamos a vender a la zona libre de Chetumal, Cancún, Cozumel e Isla Mujeres. Yo lo acompañaba como asistente y conocí esa parte. Recuerdo que en esa época Cancún tenía un solo hotel en la zona hotelera.

El cubano es de familia católica y entiende que es muy importante recordar este pasaje histórico. 2 Corazones

“Años después fui a trabajar a la Ciudad de México, pero nunca estuve en Durango ni en Cuetzalan, ni en todos estos lugares en los que filmamos Cristiada y que fueron lugares magníficos. Así que poder contar esta historia y estar rodeado con este elenco, con estos cineastas y con el cariño del pueblo mexicano, que aceptó muy bien la película, hizo una experiencia memorable”, detalló el actor.

A favor de la libertad

En Cristiada, el actor le da vida al general Enrique Gorostieta Velarde, un exmilitar que participó en la Revolución Mexicana y que fue contratado para organizar y liderar la Guerra Cristera, aquella guerra civil que enfrentó al gobierno de México, encabezado por el entonces presidente Plutarco Elías Calles, contra milicias civiles, campesinos y católicos, a quienes prohibió el culto religioso al aire libre.

Aunque Gorostieta no era creyente ni religioso, acepta la encomienda motivado por la defensa de la libertad de culto y el derecho que tiene todo ser humano a creer y tener fe.

Por supuesto conocí mucho de la historia del país que no conocía porque la Guerra Cristera fue un momento insólitamente importante y triste en la historia de México, un pasaje histórico del que no se estaba hablando mucho y es necesario recordarlo”, apuntó Andy García, quien se identifica con los temas de libertad considerando que su familia huyó de Cuba debido al régimen de Fidel Castro.

Cristiada reunió en su elenco a Peter O’Toole (fue su última película), Oscar Isaac, Catalina Sandino, Rubén Blades, Eduardo Verástegui y Raúl Méndez.

Andy García lo intentó

Respecto al doblaje que hizo al español del personaje de Enrique Gorostieta —el cual originalmente interpretó en inglés al tratarse de una producción internacional—, el también actor de El padrino: Parte III y Los intocables de Eliot Ness comentó que al principio tuvo dudas, pues sabe que no es mexicano como su personaje.

“Pablo José Barroso, uno de los productores, me habló y me contó que querían sacar la película de nuevo en español y que querían que yo doblara a mi personaje. Yo le dije: ‘Yo nunca he doblado a mi personaje, siempre ha sido un actor mexicano’. Y me dijo: ‘Sí, sabemos, pero queremos que sea tu voz porque es muy personal tu trabajo en la película’. Entonces dije: ‘Okey, vamos a intentarlo. Yo apoyo la película porque la respeto y la quiero mucho’. Y aquí estamos, todavía hablando de la película muchos años después”, contó con una sonrisa Andy García.

Regresó a México a filmar

Siguiendo la línea de historias sobre libertad que le interesa contar, hace unos meses vino a México, especialmente a Mérida, a filmar Pedro Pan, cinta dirigida por Richie Adams en la que se cuenta cómo una socialité, un sacerdote y un profesor de inglés orquestaron el rescate de miles de niños cubanos.

El actor compartió crédito con Eva Longoria, Oscar Isaac y Eduardo Verástegui. 2 Corazones

“Es sobre el éxodo durante el principio de la Revolución Cubana. Alrededor de 14 mil niños y niñas fueron mandados por sus padres, a través de la Iglesia católica, a los Estados Unidos porque tenían miedo de que esos muchachos nunca fueran libres y a los padres no los dejaban salir. A través de la Iglesia los mandaron a casas hogar.

Algunos de esos niños después se pudieron reunir con sus padres, otros no; pero en Cuba la situación se estaba poniendo muy oprimida, se vivía falta de libertad religiosa y del ser humano, estaba la indoctrinación marxista, castrista y todas esas cosas”, puntualizó García.

Pedro Pan, cinta que recreó La Habana en Mérida, cuenta en su elenco con Annabelle Wallis, Paz Vega, Danny Pino y Néstor Carbonell.