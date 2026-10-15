Ticketmaster refuerza acciones contra reventa especulativa y renueva su app 

La reventa de boletos es uno de los desafíos que enfrenta la industria del entretenimiento en vivo. Ticketmaster distingue entre los mecanismos de intercambio entre aficionados —legal— y la reventa especulativa —ilegal—, en la que se ofrecen entradas que todavía no se poseen.

Frente a esta práctica, el boleto digital permite dar seguimiento a los movimientos de los accesos y detectar transferencias inusuales. Esta función se mantendrá en la nueva actualización de su app móvil, destacó Alejandro Ordaz, director de mercadotecnia de Ticketmaster.

Contamos con áreas internas de seguridad de la información y prevención de fraude que monitorean comportamientos anómalos en las transacciones. Por ejemplo, si una persona ha transferido un boleto 25 veces, ese comportamiento puede ser una señal de alerta que amerita una revisión y podría ser causante del bloqueo de la cuenta”, dijo el directivo a Excélsior.

Sin embargo, algo que Ticketmaster no puede controlar y depende exclusivamente de las plataformas de reventa es la especulación, la cual ocurre cuando los revendedores publican precios altos para conocer cuánto está dispuesto a pagar el público.

Resulta muy perjudicial para la industria. Ocurre cuando alguien se entera del anuncio de un concierto, entra a una plataforma de reventa y publica boletos que en realidad no tiene. Puede anunciar dos entradas para una sección determinada en 50 mil pesos cada una, incluso antes de que comience la venta oficial”, detalló el director.

“Los fans que ven esos anuncios y se preguntan cómo puede haber boletos en reventa si todavía no salen a la venta es porque se trata de publicaciones especulativas, porque el vendedor no tiene la certeza de contar con las entradas: está tanteando el mercado para saber cuánto están dispuestos a pagar los seguidores”, explicó Alejandro.

Agregó que esto es algo que en México debe regularse desde la ley, tal como ocurre en Estados Unidos.

Una experiencia algorítmica

La nueva experiencia dentro de la plataforma busca alejarse de una oferta idéntica para todos los usuarios. A partir de la navegación y las compras, el sistema ajustará las recomendaciones para mostrar eventos relacionados con los intereses de cada persona.

Así, el historial de interacción se convierte en una herramienta para acercar al público a conciertos y espectáculos de su interés.

Ticketmaster REUTERS

“Ticketmaster toma esas señales para identificar qué perfil se adecua más a los hábitos de navegación del usuario y complementa esa información con su historial de compras. Cuando alguien es nuevo, nunca ha registrado una compra y acaba de crear su cuenta, las señales son menores. En ese caso, la aplicación favorece los eventos con mayor volumen de interés. Conforme la persona navega, busca eventos y realiza compras, el algoritmo se afina y muestra recomendaciones potencialmente más relevantes”, explicó Alejandro.

Sin embargo, la personalización deja una duda respecto a la transparencia de las sugerencias: ¿cómo distinguir entre un evento sugerido por afinidad y uno que forma parte de una campaña promocional? Es decir, ¿la mano de Ticketmaster definirá qué consume el usuario?

“Existen eventos que Ticketmaster coloca en la aplicación por compromisos comerciales con sus socios. Aparecerán en un apartado llamado ‘Promovidos en México’. Por ejemplo, cuando se anuncia un concierto, podemos tener el compromiso con el artista o el organizador de colocarlo en una posición destacada para que la gente se entere, porque consideramos que puede atraer su atención”, describió Alejandro.

Alejandro Ordaz, director de marketing de la boletera Ticketmaster

La ubicación es otro factor que influirá en los resultados. La plataforma contempla recomendaciones vinculadas con la alcaldía o colonia del usuario, basándose en lo que más se busca en su zona o en los inmuebles cercanos al abrir la app.

Sin embargo, eso no significa que, si eres muy aficionado a una banda que se presentará en un estadio, la aplicación deje de mostrarte ese evento porque se encuentra lejos de tu ubicación. También toma en cuenta la afinidad con tus gustos, no sólo la cercanía geográfica”, aclaró.

Aunque la ubicación orienta la selección, no se estableció un radio fijo de kilómetros para delimitar las sugerencias. La lógica combina la cercanía geográfica con los intereses del usuario, para que la oferta no dependa exclusivamente de la distancia, sino también de la relevancia del espectáculo.

La experiencia global

México se integró a la app global en 2024. La actualización permite cambiar de ubicación y comprar boletos para eventos de otros países sin descargar otra aplicación.

En 2026, usuarios de más de 200 países compraron boletos para espectáculos en México mediante la aplicación.

Entre los mercados de procedencia destacados están Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Colombia, Reino Unido, Guatemala, España, Alemania, Francia y Brasil.

Los usuarios pueden reunir sus eventos favoritos, seguir artistas y recintos, así como recibir avisos sobre nuevas fechas y ventas en distintas partes del mundo donde esté disponible ticketmaster.com.