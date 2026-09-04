Maribel Guardia denuncia a cirujano plástico; lo tacha de mentiroso y farsante

La actriz Maribel Guardia denunció públicamente a un cirujano plástico con residencia en Culiacán, Sinaloa; lo tachó de mentiroso, farsante y fraudulento.

Fue a través de Instagram en donde la reconocida actriz hizo pública su molestia por la publicación en una cuenta identificada como @drluissoto.

Maribel Guardia denuncia a cirujano plástico de Culiacán

Maribel Guardia denuncia a cirujano plástico de Culiacán. @maribelguardia

La actriz y cantante realizó la publicación en su cuenta en donde hizo la denuncia contra el médico, acusándolo de presuntamente utilizar una imagen suya creada con inteligencia artificial para hacer creer que ella acudía con él para recibir un tratamiento.

Guardia aseguró que no conoce al médico y que nunca ha acudido a su consulta, por lo que cuestionó que utilizara su imagen para promocionar sus servicios.

¿Podrían creer que un doctor en Culiacán que NO conozco, y con el que NUNCA he ido, se atrevió a hacer una foto mía con inteligencia artificial, asegurando en un post en IG que yo iba a tratarme con él hasta Culiacán?”, escribió la artista.

En tanto, cuestionó la ética del médico y explicó que se enteró de la publicación por unas amigas que tiene en Culiacán.

Qué clase de ética tiene este señor, seguro pensó que no me iba a enterar, cuando el mundo digital es tan pequeño y tengo buenas amigas en Culiacán”, manifestó.

Asimismo, lo tachó de mentiroso y etiquetó la cuenta del doctor para advertir a sus seguidores sobre lo ocurrido:

El mentiroso, farsante y fraudulento es este hombre: @drluissoto Les encargo su mensaje para que se le quite lo mentiroso”, escribió.

Sin embargo, después de su denuncia pública, la misma actriz borró la publicación.

Médico en Culiacán enfrenta críticas por imagen de la actriz

Maribel Guardia denuncia a cirujano plástico de Culiacán. @maribelguardia

El doctor en cuestión publicó en su cuenta una aparente imagen de la actriz Maribel Guardia, señalando que había acudido para un tratamiento.

Alguien nos visitó para hacerse unos retoques de mantenimiento”, escribió en el post.

En esa misma publicación, el médico aprovechó para ofrecer sus tratamientos como:

Botox

Carboxiterapia

Masajes pos t operatorios

Lipoenzimas

Depilación Láser

Faciales Hidratantes

Los anteriores, solo por mencionar algunos, ya que hizo una larga lista de lo que su clínica de spa ofrecía.

Luego de la polémica que generó su post y que provocó la misma reacción de la famosa, la publicación se eliminó.

Pese a que ya no se encuentra la imagen de Maribel Guardia en la cuenta del médico, que se ostenta como cirujano plástico certificado en su Instagram, usuarios han recurrido a otras publicaciones para dejarle ver también su molestia tras la denuncia de la actriz.

Los internautas lo están cuestionando por su falta de ética y por la publicidad engañosa, además de que señalan que sería un temor ir con un médico que miente.

¿Cuántas operaciones estéticas tiene Maribel Guardia?

Maribel Guardia denuncia a cirujano plástico de Culiacán. @maribelguardia

Maribel Guardia ha hablado en algunas ocasiones sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido a lo largo de los años. De acuerdo con sus propias declaraciones, la actriz y cantante se ha realizado al menos dos cirugías estéticas que ha reconocido públicamente: una rinoplastia y una operación de busto.

Sobre la primera, Guardia ha contado que decidió modificar la forma de su nariz para hacerla más afilada, aunque con el paso del tiempo llegó a señalar que incluso prefería cómo lucía antes de la intervención.

En cuanto a la cirugía de busto, explicó que decidió someterse al procedimiento después de convertirse en madre y amamantar a su hijo, pues quería recuperar la apariencia de sus senos.

A lo largo de los años también han circulado versiones en redes sociales y medios de espectáculos que le atribuyen otros procedimientos, como lipoescultura, mastopexia, ritidoplastia y aplicaciones de bótox. Sin embargo, estos tratamientos no han sido confirmados públicamente por la actriz.

El secreto de la actriz para mantenerse joven

Maribel Guardia ha compartido a lo largo de los años algunos de los hábitos que, de acuerdo con sus propias declaraciones, le han ayudado a conservar su figura y mantenerse radiante. Más que un solo secreto, la actriz atribuye su apariencia a una combinación de ejercicio, alimentación equilibrada, descanso, cuidados de la piel y una actitud positiva ante la vida.

Además de estos hábitos, Guardia ha reconocido que también recurre a tratamientos estéticos para complementar sus cuidados. En 2024, por ejemplo, mostró que se sometió a un skinbooster con ácido hialurónico, un procedimiento utilizado para mejorar la hidratación y apariencia de la piel.

Entre los hábitos y cuidados que Maribel Guardia ha compartido a lo largo de los años se encuentran:

Hacer ejercicio de manera constante para mantenerse activa, fortalecer sus músculos y conservar su figura.

Llevar una alimentación equilibrada , en la que incluye frutas, verduras, pescado y alimentos ricos en omega 3.

Moderar el consumo de azúcar y carbohidratos , aunque también se permite disfrutar de vez en cuando de pizza, postres y otros alimentos que le gustan.

Dormir y descansar adecuadamente , como parte de un estilo de vida que busca mantener saludable.

Cuidar la piel , mediante una buena hidratación y tratamientos estéticos, entre ellos el skinbooster .

Mantener una actitud positiva y aceptar el paso de los años , algo que la actriz considera importante para sentirse bien consigo misma.

Más que buscar una fórmula para evitar el envejecimiento, Maribel Guardia ha hablado de la importancia de la disciplina y la constancia para cuidar su salud, mantener su vitalidad y sentirse bien con el paso de los años.