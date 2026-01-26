El FICM anuncia fechas para su edición 2026 en Morelia

El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) anunció oficialmente las fechas en las que se llevará a cabo su 24ª edición, que se celebrará del 16 al 25 de octubre de 2026. El encuentro cinematográfico contará con funciones presenciales en la ciudad de Morelia, Michoacán, así como con actividades y proyecciones en formato virtual, manteniendo el esquema híbrido que ha adoptado en ediciones recientes.

Un encuentro clave para el cine mexicano

Desde su creación, el FICM se ha consolidado como uno de los principales espacios de exhibición, reflexión y encuentro para la industria cinematográfica en México. La edición 2026 mantendrá una programación diversa que incluirá competencia mexicana, estrenos nacionales e internacionales, retrospectivas, homenajes y clases magistrales, además de la presencia de figuras destacadas del cine nacional e internacional.

Durante los diez días del festival, el público tendrá acceso a una selección de obras que abarcan distintos formatos y géneros, desde largometrajes de ficción y documental hasta cortometrajes y propuestas experimentales, una de las características que han definido la identidad del FICM a lo largo de los años.

Conferencia de prensa donde se presentaron los pormenores del 23er Festival Internacional de Cine de Morelia

Funciones presenciales y modalidad virtual

Las actividades presenciales se desarrollarán en distintas sedes de Morelia, ciudad que desde hace más de dos décadas se ha convertido en un punto de referencia para la exhibición cinematográfica en el país.

De manera paralela, el festival ofrecerá funciones virtuales, lo que permitirá ampliar su alcance a públicos que no puedan asistir físicamente a las sedes. Este modelo híbrido ha permitido al FICM reforzar su presencia a nivel nacional, así como acercar parte de su programación a espectadores fuera de Michoacán.

Aunque todavía no se han detallado los títulos ni las plataformas específicas para la modalidad digital, la organización adelantó que la experiencia virtual formará parte integral de la edición 2026.

Festival Internacional de Cine de Morelia: conoce todos los detalles | Canva

Competencia mexicana y estrenos

Uno de los ejes centrales del FICM es su competencia mexicana, espacio dedicado a visibilizar la producción cinematográfica nacional en sus distintas categorías. A lo largo de los años, esta sección ha funcionado como una plataforma de lanzamiento para cineastas emergentes y como un punto de encuentro para realizadores con trayectorias consolidadas.

Además de la competencia, el festival incluirá estrenos nacionales e internacionales, lo que permite al público mexicano conocer producciones recientes que, en muchos casos, llegan por primera vez al país a través de Morelia.

La selección oficial de películas y las secciones paralelas se darán a conocer en los meses previos al inicio del festival.

Festival Internacional de Cine de Morelia: conoce todos los detalles | Canva

Retrospectivas, homenajes y clases magistrales

La programación del FICM 2026 también contemplará retrospectivas dedicadas a cineastas, corrientes cinematográficas o periodos específicos de la historia del cine, así como homenajes a figuras cuya trayectoria ha dejado una huella significativa en la cinematografía.

A esto se suman las clases magistrales, espacios formativos que reúnen a realizadores, actores, guionistas y especialistas de la industria para compartir experiencias y procesos creativos con estudiantes, profesionales y público general.

Estas actividades han sido uno de los elementos distintivos del festival, al combinar la exhibición cinematográfica con la reflexión y la formación.

Una plataforma para cineastas y públicos

El Festival Internacional de Cine de Morelia opera como una Asociación Civil sin fines de lucro, con el objetivo de apoyar a los cineastas mexicanos, cultivar nuevos públicos y difundir la cultura cinematográfica nacional.

De acuerdo con su misión, el FICM busca ofrecer una plataforma inclusiva y hospitalaria tanto para realizadores como para el público en general y la comunidad fílmica internacional. Este enfoque ha permitido que el festival funcione como un punto de convergencia entre distintas generaciones de cineastas y espectadores.

Entre sus líneas de trabajo se encuentran:

El impulso a nuevas voces del cine mexicano

La formación de públicos a través de programación diversa

El diálogo entre la industria nacional e internacional

Expectativas rumbo a la edición 2026

Con el anuncio de fechas, el FICM inicia formalmente el camino hacia su edición número 24. En los próximos meses se espera la revelación de convocatorias, sedes, programación detallada y actividades especiales que formarán parte del festival.

La edición 2026 se suma a la trayectoria del FICM como uno de los encuentros cinematográficos más relevantes de América Latina, manteniendo su compromiso con la exhibición, la formación y la difusión del cine mexicano en un contexto internacional.