¡Alejandro Fernández, Banda MS y Los Tucanes! Así quedó el cartel del Festival Arre 2026

El Festival Arre Pepsi Black volvió a casa. Después de una edición en Monterrey, el mayor exponente de música regional mexicana será encabezado este 2026 por Alejandro Fernández, Banda MS, Los Tucanes de Tijuana y Víctor Mendívil.

El evento regresará a la Ciudad de México, consolidando así a la capital como uno de los principales puntos para la música mexicana. Conoce qué artistas conforman la cuarta edición del Festival Arre 2026.

Festival Arre 2026: fechas, boletos y todos los artistas del festival Jessica Zamora

¿Cuándo y dónde será el Festival Arre 2026?

La cuarta edición del festival se llevará a cabo el 5 y 6 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, recinto que se ha convertido en el hogar del evento masivo gracias a su capacidad para recibir a miles de asistentes.

Mediante un video en redes sociales, el festival declaró que busca reforzar el concepto de “La casa del regional mexicano”. Por su parte, Noel Seoane, promotora del evento, confirmó:

Queremos que Arre sea la casa del regional. No estamos cerrados a futuros eventos e intentar en otras ciudades, pero estamos listos para 2026. Regresa a la CDMX.

Además, Seoane explicó durante la rueda de prensa de presentación del line up del Festival Arre 2026 que esta edición contará con nuevos escenarios y una combinación entre artistas consolidados y nuevas figuras del género.

Festival Arre 2026: fechas, boletos y todos los artistas del festival Jessica Zamora

¿Quiénes estarán en el line up del Festival Arre 2026?

La cuarta edición del Festival Arre estará encabezada por Alejandro Fernández, Banda MS, Los Tucanes de Tijuana y Víctor Mendívil. A ellos se suman Calle 24, Clave Especial, Edgar Núñez, El Mimoso, Eslabón Armado, Gabito Ballesteros y Herencia de Patrones.

Arre 2026 Pepsi Black también contará con la presencia de Los 2 de la S, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, Mi Banda El Mexicano de Germán Román y Rey Quinto.

El festival no solo reunirá artistas del regional mexicano. También incluirá otros géneros musicales con presentaciones de Grupo Cañaveral, La Sonora Dinamita y Cumbia Pedregal.

En entrevista, Noel Seoane declaró que la elección del cartel responde a una mezcla entre experiencia y nuevas propuestas:

Es una combinación de lo que hemos visto y escuchado crecer en los últimos tres años, dándole su lugar a las leyendas que abrieron paso y nos permiten hoy hacer el festival que hacemos. Tiene que ver con propuesta; nos gusta ser esa plataforma que ayuda a que la escena siga creciendo y no se estanque.

Los artistas que complementan el cartel de esta cuarta edición son Damaris Bojor, Delilah, Destino, Eddy, El Junte Sabanero, Franco Rey, Joaquín Coronel, Jorge Tapia, Juanpa Salazar, Juanchito, Kakalo, La Coreañera, Marcos Villalobos, Mar Solís, Mosmo, Nueva H, Pasabordo, Plan de Escape, Régulo Caro, Ría, Santiago Martell y Yng Naz.

¿Cuánto cuestan los boletos del Festival Arre 2026?

La llamada “Venta Compas” inició el lunes 4 de mayo a través de Ticketmaster y, aunque todavía no se conocía el line up del Festival Arre 2026, el público confió en el proyecto y varios fans adquirieron sus boletos a ciegas.

La Venta Compas continúa vigente y permite adquirir entradas después del anuncio oficial del cartel. Estos son los tipos de boletos y sus precios:

Abono Acceso General: $1,780

Abono Comfort Pass: $2,580

Abono VIP: $3,560

Abono Club Pass: $17,000

Los accesos se encuentran disponibles en el sitio oficial del Festival Arre 2026, mientras que la venta al público general comenzará el próximo 15 de mayo a través de Ticketmaster.

Los fans con tarjeta HSBC podrán comprar sus boletos en preventa los días 13 y 14 de mayo a partir de las 14:00 horas.

Festival Arre 2026: fechas, boletos y todos los artistas del festival Jessica Zamora

Festival Arre 2026: el regional mexicano vive uno de sus momentos más importantes

El género se ha convertido en uno de los favoritos del público mexicano e internacional. En este contexto, el Festival Arre ha funcionado como una plataforma para impulsar nuevos artistas y, al mismo tiempo, ofrecer un espacio donde los fans puedan conectar con la música en vivo y con las canciones que dominan actualmente las plataformas digitales.

En la actualidad, artistas del regional mexicano lideran rankings en servicios como Spotify, Apple Music y YouTube, situación que les ha permitido llegar a festivales internacionales en Estados Unidos y América Latina.

El crecimiento del género también se refleja en el aumento de reproducciones digitales durante los últimos años, consolidándose como uno de los fenómenos musicales más importantes de la industria.

Con este panorama, el Festival Arre 2026 apunta nuevamente a convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del año para los seguidores del regional mexicano.