Pascal Nadaud, quinto eliminado de La Granja VIP, pero no fue el único; ¿quién más salió?

La quinta gala de eliminación de La Granja VIP 2026 terminó con dos despedidas: Pascal Nadaud se convirtió en el quinto eliminado de la segunda temporada, después de no conseguir los votos suficientes del público para permanecer una semana más en la competencia.

Sin embargo, el participante no fue el único que tuvo que despedirse de la granja este domingo 11 de octubre. Esther, la yegua embarazada que se había convertido en una de las integrantes más queridas del reality, también dejó las instalaciones, luego de que Adal Ramones anunciara que tendrá que dar a luz con cuidados especiales.

A diferencia de Pascal, su salida no estuvo relacionada con las votaciones del público ni con las nominaciones de la semana, sino con una decisión tomada respecto a su permanencia dentro de la granja.

¿Quién fue eliminado de La Granja VIP hoy 11 de octubre?

Seis participantes llegaron a la gala en riesgo de abandonar La Granja VIP: Pimpinela Escarlata, Mónica Escobedo, Pascal Nadaud, Julio Camejo, Kevyn “Bicolor” Contreras y Rafa Mercadante.

A lo largo de la transmisión se revelaron los nombres de los participantes que habían recibido el apoyo suficiente del público para regresar con sus compañeros.

Finalmente, Pascal Nadaud quedó eliminado de La Granja VIP, poniendo fin a su participación después de cinco semanas dentro del reality de TV Azteca.

Pascal Nadaud, eliminado de la Granja VIP Captura de pantalla

Su llegada a la gala de eliminación se produjo después de una semana particularmente complicada.

Pascal había conseguido imponerse en el Duelo de Nominación, resultado con el que inicialmente logró alejarse del riesgo de abandonar la competencia. Sin embargo, durante la Asamblea, Natalia Alcocer utilizó el beneficio que obtuvo con el Huevo Dorado para enviarlo directamente a la tabla de nominados.

El poder tuvo una consecuencia adicional: Pascal tampoco pudo competir posteriormente por La Salvación, por lo que llegó directamente a la gala del domingo dependiendo de los votos del público.

Esther, la yegua, salió por complicaciones de su embarazo

La noche tuvo otra despedida que tomó por sorpresa a los habitantes, aunque esta vez no se trató de uno de los famosos que compiten por el premio.

Esther, la yegua embarazada de La Granja VIP, también abandonó las instalaciones, por lo que los granjeros tuvieron que despedirse de uno de los animales con los que habían convivido durante las últimas semanas.

Desde su llegada, Esther había ocupado un lugar especial dentro de la dinámica del programa debido a que se encuentra en gestación y espera un potrillo.

Los participantes incluso tuvieron que organizarse para realizar guardias y mantenerse pendientes de ella durante las noches, además de aprender algunos de los cuidados que requiere una yegua durante el embarazo.

Su presencia también provocó varios de los momentos más emotivos de la temporada.

¿Por qué la yegua de La Granja VIP se llama Esther?

La yegua llegó al reality el pasado 17 de septiembre, cuando los participantes recibieron la noticia de que tendrían una nueva integrante dentro de la granja. Se trata de una yegua de aproximadamente siete años que llegó embarazada y que originalmente no tenía nombre.

Los granjeros decidieron llamarla Esther en homenaje a la perrita de Azalia Ojeda, cuya muerte había sido informada a la participante mientras permanecía dentro del reality.

La propuesta provocó uno de los momentos más emotivos del programa, pues Azalia se conmovió al saber que la nueva integrante llevaría el nombre de su mascota.

La yegua Esther recibirá cuidados especiales por su embarazo @NachoConO

Desde entonces, Esther se convirtió en una presencia constante en la vida cotidiana de los participantes.

Con su salida y la eliminación de Pascal, La Granja VIP despide a dos de sus habitantes durante la misma noche, aunque por circunstancias completamente diferentes.

¿Quién es Pascal Nadaud?

Pascal Nadaud llegó a La Granja VIP con experiencia previa en realities de competencia, luego de formar parte de Exatlón México.

Antes de su paso por la televisión desarrolló una carrera deportiva ligada al rugby, disciplina en la que incluso representó a México.

Dentro de La Granja VIP, Pascal destacó por su desempeño físico y por las relaciones que construyó con otros participantes. Una de las más visibles fue su amistad con Fernando Lozada, con quien formó el dúo que dentro del programa fue apodado los “Hermanos Simio”.

Su participación terminó este domingo 11 de octubre, cuando el público decidió quiénes de los seis nominados continuarían una semana más en la competencia.

bgpa