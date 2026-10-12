Kunno y Julio Camejo protagonizan fuerte pelea en la Granja VIP; ¿qué desató los reclamos?

¡Se están peleando! Kunno protagonizó una fuerte discusión con Julio Camejo en La Granja VIP, tanto que obligó a Fernando Lozada a intervenir, pero qué fue lo que sucedió.

El conflicto ocurrió cuando los participantes discutían sobre el reparto de responsabilidades. Fernando Lozada cuestionó el desempeño de Kevyn Contreras, Bicolor, como peón, y Camejo intervino para defenderlo. Kunno discrepó con el actor y la conversación cambió de rumbo.

Los cuestionamientos alcanzaron entonces al propio creador de contenido y sus decisiones como capataz. Entre los pendientes estaba haber entregado el reconocimiento de Peón de Oro a Mono Osuna, una elección que algunos compañeros consideraron incongruente con su propuesta de reconocer a las mujeres de la competencia.

Camejo lo llamó “el peor capataz” y le reprochó que no hubiera elegido a una mujer para recibir la distinción. “Le quitaste el derecho a la mujer que se lo ganó”, reclamó durante el intercambio, al que añadió descalificaciones contra su compañero.

Kunno respondió con señalamientos sobre la manera en que el actor se relaciona con las participantes y lo acusó de mostrarse agresivo con las mujeres y cuestionó que pretendiera dar lecciones de comportamiento al resto.

La discusión dejó de ser un intercambio a distancia cuando el influencer se puso de pie y se acercó a Camejo. Fernando Lozada intervino para separarlos, en el momento de mayor tensión de la conversación.

Después del enfrentamiento, Niurka Marcos sostuvo que el acercamiento de Kunno constituía una agresión. Azalia, “La Negra”, rechazó esa interpretación y aseguró que el creador de contenido únicamente se había colocado frente al actor.

“Nunca lo tocó, ni lo empujó como ella dijo”, afirmó Azalia, quien salió en defensa de Kunno.

Las versiones contrapuestas trasladaron la discusión a otra pregunta: si lo sucedido había rebasado los límites permitidos dentro de la competencia.

La relación entre Kunno y Camejo había comenzado de otra manera. Al inicio de la temporada, el actor ganó el primer puesto de capataz y eligió al influencer para compartir la suite, uno de los beneficios de esa posición dentro del reality.

Aquella convivencia tampoco estuvo libre de comentarios. Kunno contó a Ivonne Montero y Manelyk González que Camejo había pasado una mala noche y que procuraría ayudarlo para mejorar el ambiente entre ambos. Semanas después, las diferencias desembocaron en esta confrontación.

Las publicaciones oficiales consultadas no informan de una sanción o expulsión por este episodio.