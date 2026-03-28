Ferdinando Valencia presenta a su hijo Saulo, el bebé arcoíris que llena de "luz y paz" a su familia

En medio de una historia marcada por momentos difíciles y de gran exposición pública, la vida de Ferdinando Valencia vuelve a colocarse en el centro de la conversación. Esta vez, el motivo es distinto: una noticia que conecta con la esperanza, la familia y el significado que muchas personas encuentran en los nuevos comienzos.

El actor anunció el nacimiento de su hijo Saulo, fruto de su relación con Brenda Kellerman, a través de un mensaje en redes sociales que captó la atención de sus seguidores en cuestión de horas.

La pareja compartió las primeras imágenes del bebé en Instagram, donde expresó la felicidad por su llegada. Saulo ha sido recibido por el público como un símbolo de esperanza, al tratarse de un “bebé arcoíris”, término que se utiliza cuando un hijo nace después de una pérdida familiar.

Ferdinando Valencia anuncia el nacimiento de su hijo Saulo, su bebé arcoíris IG: ferdinandoval

¿Quién es Saulo? El nuevo hijo de Ferdinando Valencia que llena de esperanza a su familia

Saulo es el cuarto hijo de Ferdinando Valencia y el tercero que tiene con Brenda Kellerman. Su nacimiento representa un momento significativo para la familia, que ha mantenido a sus seguidores al tanto de cada etapa del embarazo.

En Instagram, el actor publicó un video con las primeras imágenes del recién nacido, acompañado de un mensaje breve en el que le dio la bienvenida. La publicación, que también se compartió en el perfil de Kellerman, acumuló miles de reacciones en poco tiempo, lo que reflejó el interés que genera la vida personal del actor.

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman anuncian el nacimiento de su bebé arcoíris

La noticia se dio a conocer el 28 de marzo de 2026 mediante las cuentas oficiales de la pareja, donde difundieron una serie de fotografías familiares con el siguiente mensaje:

BIENVENIDO. Saulo “No fue el azar quien te trajo a mi puerto,

ni una marea que vino y se va...

eres el nombre en que todo lo espero”

SAULO, mi orilla, mi luz y mi paz.” SAULO: Aquel que fue rogado a Dios!

Durante meses, ambos compartieron detalles del proceso en redes sociales. Publicaron desde el anuncio del embarazo hasta momentos clave como el crecimiento del vientre y la preparación para la llegada del bebé.

Este tipo de contenido permitió que sus seguidores mantuvieran un vínculo cercano con la historia. La constancia en sus publicaciones impulsó la relevancia del nacimiento de Saulo en plataformas digitales.

La historia detrás del nacimiento de Saulo: del dolor por Dante a una nueva etapa

El nacimiento de Saulo ocurre después de uno de los episodios más difíciles en la vida de la pareja. En 2019, Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman enfrentaron la muerte de su hijo Dante, quien falleció a los pocos meses de nacido debido a complicaciones de salud.

A partir de ese momento, ambos han compartido reflexiones sobre su proceso personal. A través de redes sociales, han difundido mensajes relacionados con el duelo y la reconstrucción emocional.

El anuncio del nuevo embarazo al público fue el 4 de noviembre de 2025 y tuvo un significado especial, ya que coincidió con fechas importantes de la perdida de Dante. Este contexto ha influido en la manera en que el público interpreta la llegada de Saulo.

Así reaccionaron las redes al nacimiento del hijo de Ferdinando Valencia

Las redes sociales registraron una amplia respuesta tras el anuncio del nacimiento de Saulo. Seguidores y figuras del espectáculo dejaron mensajes de apoyo en las publicaciones de la pareja. En los comentarios se repiten expresiones que destacan el impacto emocional del momento.

Las imágenes del bebé junto a su entorno familiar generaron mensajes de apoyo a los Valencia Kellerman, a lo cual el actor contesto “Estamos felices y locos por compartirles este momento y devolveres un instante de amor, gracias!”.

Ferdinando Valencia anuncia el nacimiento de su hijo Saulo, su bebé arcoíris IG: ferdinandoval

¿Cuántos hijos tiene Ferdinando Valencia?

La vida familiar de Ferdinando Valencia ha estado expuesta al interés público durante varios años.

El actor es padre de cuatro hijos: Sofía Valencia, Dante —quien falleció en 2019—, Tadeo, su hijo mellizo, y Saulo, el recién nacido.

A lo largo del tiempo, Valencia y Kellerman han compartido distintos aspectos de su vida familiar en redes sociales. Esta cercanía ha contribuido a mantener el interés de su audiencia y a generar una comunidad que sigue de cerca cada etapa de su historia.

La llegada de Saulo representa un momento importante para Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman, quienes compartieron la noticia con sus seguidores y recibieron múltiples muestras de cariño. El nacimiento de su hijo ha generado conversación en redes sociales y se perfila para seguir siendo una historia que siga llamado la atención del público.