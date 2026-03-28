Investigan millonaria fusión entre Paramount y Warner Bros

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha emitido citaciones judiciales en su investigación sobre la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, según informaron tres fuentes familiarizadas con el asunto.

Las consultas demuestran que el Departamento de Justicia avanza en su investigación sobre la adquisición de 110 mil millones de dólares, que combinaría los dos grandes estudios, junto con los servicios de streaming y las operaciones de noticias de ambas compañías. Hollywood y Wall Street están muy interesados en este acuerdo de alto riesgo, que uniría algunas de las franquicias más emblemáticas de la industria del entretenimiento, pero que supondría un duro golpe para los empleos en cine y televisión.

El Departamento de Justicia busca información sobre cómo afectaría el acuerdo a la producción de los estudios, los derechos de contenido y la competencia entre los servicios de streaming, según las fuentes. El Departamento de Justicia también pregunta cómo podría afectar la adquisición a las salas de cine, según dos de las fuentes.

Las citaciones judiciales son una medida de investigación y no determinan ningún resultado. Si el Departamento de Justicia (DOJ) detecta problemas de competencia, puede demandar para bloquear el acuerdo o negociar una solución para resolver las inquietudes.

El Fiscal General Adjunto interino, Omeed Assefi, quien dirige la división antimonopolio del DOJ, declaró en una entrevista la semana pasada que Paramount “de ninguna manera” tendrá un proceso de aprobación acelerado debido a factores políticos.

Paramount esperaba que las autoridades de varios lugares revisaran el acuerdo, según afirmó el director jurídico, Makan Delrahim, en una conferencia antimonopolio celebrada en Washington el miércoles.

Representantes del DOJ, Paramount y Warner Bros. no respondieron a solicitudes de comentarios.

La Comisión Europea está colaborando activamente con terceros en relación con el acuerdo, según dos fuentes. Canadá también se ha puesto en contacto con al menos una empresa sobre el acuerdo, según una de las fuentes. La Fiscalía General de California también ha mostrado interés en hablar con terceros, según las otras dos fuentes.

Paramount luchó agresivamente para arrebatarle el acuerdo a Netflix y ha apostado por cerrarlo rápidamente, prometiendo pagar a los accionistas de Warner Bros. una compensación trimestral de 25 centavos por acción a partir de octubre si el acuerdo no se ha cerrado.

Una de las preocupaciones en EU es si la fusión limitaría el número de compradores de películas y series.

Paramount prevé seis mil millones de dólares en “sinergias” de costes con el acuerdo, lo que suele ser un eufemismo para despidos masivos. Paramount ha declarado que espera que la mayor parte de esos ahorros provengan de la optimización de la tecnología y los bienes inmuebles, y otras “eficiencias corporativas”.

El Departamento de Justicia se ha puesto en contacto con productoras independientes para preguntarles sobre el impacto del acuerdo propuesto en la competencia, según un veterano del sector que solicitó el anonimato debido a la delicadeza del asunto. El sindicato Teamsters ha expresado su preocupación de que la fusión propuesta “suponga una amenaza directa” para el empleo, e instó al Departamento de Justicia a bloquear el acuerdo a menos que se establezcan salvaguardias efectivas para proteger los puestos de trabajo y la producción.

Dichas salvaguardias ya se han negociado anteriormente. Tras su intento fallido de bloquear la fusión entre T-Mobile y Sprint, California logró un acuerdo por el cual la empresa fusionada mantendría su plantilla en California durante tres años.

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