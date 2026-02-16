¡Momento épico! Bad Bunny detiene su concierto para reconocer a fan que lo contrató para sus XV años

Bad Bunny volvió a ser tendencia por un video viral. Durante un concierto en Argentina, el puertorriqueño habría reconocido a una joven entre el público que lo habría contratado antes de convertirse en un fenómeno mundial.

Según lo que muestra el video, el cantante se aproxima al borde del escenario para hablar directamente con la joven y preguntarle cuántos años tiene. La reconoció tiempo después de haber sido contratado para presentarse en su fiesta de quince años. El momento, junto con la reacción del público que presenció la escena, quedó registrado y comenzó a circular en redes sociales.

Bad Bunny reconoce a una fan argentina. Tiktok @ solrrpp

Momento emotivo en concierto

El fragmento comenzó a circular en redes con el mensaje: “Bad Bunny reconoció a una fan que lo había contratado para sus 15”.

En el video, que ha sido replicado y comentado ampliamente en X, se observa al cantante preguntarle a la joven qué edad tiene actualmente. Ella responde que tiene 22 años. Tras escucharla, el artista reacciona con evidente sorpresa al darse cuenta de que han pasado siete años desde aquella fiesta.

¿Quién sería la joven que reconoció Bad Bunny?

Según varios comentarios que acompañan el video en redes, algunos usuarios aseguran que la joven sería hija de empresarios vinculados a Mar del Plata. No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial que respalde esa versión.

Aunque la imagen es borrosa, se alcanza a distinguir que la fecha corresponde a mayo de 2018.

Si en ese momento se trataba de su fiesta de XV años, eso significa que en 2018 cumplía 15 años.

Han pasado 7 años desde entonces, por lo que actualmente tendría alrededor de 22 años, lo que coincide con la edad que ella misma menciona en el video.

¿Quién sería la joven que reconoció Bad Bunny? Instagram

La información ha circulado principalmente en publicaciones y respuestas dentro de X, donde los internautas suelen aportar datos sin que necesariamente estén verificados.