Prime Video revela fecha de estreno de la serie 'La Casa de los Espíritus'

¡La espera para ver un clásico latinoamericano en serie de televisión ha terminado! Prime Video confirmó oficialmente que la adaptación de La Casa de los Espíritus, escrito por Isabel Allende, llegará a las pantallas de más de 240 países el próximo 29 de abril.

Un lanzamiento global desde la Berlinale

El anuncio se realizó durante uno de los eventos cinematográficos más prestigiosos del mundo, la Berlinale. Esta no es una adaptación más; se trata de la primera versión televisiva realizada íntegramente en español de la icónica novela de Isabel Allende.

La plataforma de streaming apostó por una distribución masiva inmediata. A diferencia de otros lanzamientos escalonados, la serie estará disponible simultáneamente en todos los territorios donde opera el servicio.

5 novelas que te harán amar a Isabel Allende. Foto: isabelallende.com

Una saga de tres generaciones

La trama se mantiene fiel a la esencia de la obra original, explorando un relato que abarca medio siglo de historia. La narrativa se centra en la vida de tres generaciones de mujeres: Clara, Blanca y Alba.

A través de sus vivencias, la serie retrata un país de América del Sur profundamente conservador y marcado por fuertes tensiones sociales. Los espectadores se encontrarán con una historia donde convergen la lucha de clases y la inestabilidad política, todo ello entrelazado con el realismo mágico que caracteriza la pluma de Allende.

¿Quién es quién en La Casa de los Espíritus?

Uno de los puntos más fuertes de esta producción recae en su reparto, que combina figuras consolidadas del cine iberoamericano con talentos emergentes. La complejidad de los personajes, que atraviesan diferentes edades a lo largo de las décadas, ha requerido un casting extenso y detallado.

Para dar vida a los protagonistas de la familia Trueba y del Valle, la producción ha convocado a los siguientes actores:

Alfonso Herrera ( Rebel Moon ) asume el complejo rol del patriarca, Esteban Trueba.

( ) asume el complejo rol del patriarca, Esteban Trueba. Nicole Wallace ( Culpa Nuestra ) y Dolores Fonzi ( Belén ) comparten el papel de la clarividente Clara del Valle, interpretándola en distintas etapas de su vida.

( ) y ( ) comparten el papel de la clarividente Clara del Valle, interpretándola en distintas etapas de su vida. Fernanda Castillo ( El Señor de los Cielos ) encarna a Férula.

( ) encarna a Férula. Aline Kuppenheim ( Una mujer fantástica ) interpreta a Nivea del Valle.

( ) interpreta a Nivea del Valle. Eduard Fernández ( La piel que habito ) toma el papel de Severo del Valle.

( ) toma el papel de Severo del Valle. Sara Becker ( La contadora de películas ) y Fernanda Urrejola ( Cry Macho ) se encargan de dar vida a Blanca en diferentes momentos temporales.

( ) y ( ) se encargan de dar vida a Blanca en diferentes momentos temporales. Rochi Hernández ( 30 noches con mi ex ) interpreta a la joven Alba.

( ) interpreta a la joven Alba. Juan Pablo Raba ( Noticia de un secuestro ) es el encargado de personificar al Tío Marcos.

( ) es el encargado de personificar al Tío Marcos. Pablo Macaya (El lugar de la otra) y Nicolás Contreras (Baby Bandito) interpretan a Pedro Tercero.

Prime Video estrenará La Casa de los Espíritus Prime Video

Respaldo de la industria y equipo creativo

Detrás de las cámaras, el proyecto cuenta con un equipo de producción que busca garantizar la calidad cinematográfica de la serie. FilmNation Entertainment lidera la producción. Esta compañía cuenta con una trayectoria reconocida, siendo responsable de títulos multipremiados y ganadores del Premio de la Academia como Anora y Cónclave.

A este esfuerzo se suma el apoyo de Fábula, la productora chilena que ha ganado prestigio internacional tras obtener el Oscar por Una mujer fantástica y el reconocimiento por el documental La memoria infinita.

En cuanto a la dirección creativa y el desarrollo de los guiones, el equipo de showrunners está compuesto por:

Francisca Alegría ( La vaca que cantó una canción hacia el futuro ).

( ). Fernanda Urrejola ( Cry Macho ).

( ). Andrés Wood (Noticia de un secuestro).

Prime Video estrenará La Casa de los Espíritus Especial

La participación de la autora

Un aspecto relevante para los seguidores de la novela es la involucración directa de la autora en el proyecto. Isabel Allende figura como productora ejecutiva, lo que sugiere una supervisión cercana sobre cómo se traslada su universo literario al lenguaje audiovisual.

Junto a ella, en la producción ejecutiva, se encuentran también la actriz y productora Eva Longoria y Courtney Saladino, completando un equipo liderado mayoritariamente por mujeres para narrar una historia fundamentalmente femenina.

La serie estará disponible en el catálogo de Prime Video a partir de la fecha señalada, sumándose a la oferta de contenido original de la plataforma para el mercado hispanohablante y global.

bgpa