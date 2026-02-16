Dana Eden, productora de la serie Teherán, fue hallada muerta a los 52 años en un hotel en Grecia

La productora israelí Dana Eden, reconocida principalmente por ser cocreadora de la serie de espionaje Teherán, galardonada con un premio Emmy, falleció de manera inesperada en Grecia, informó el lunes la emisora pública israelí KAN. Tenía 52 años.

De acuerdo con autoridades locales, Eden fue encontrada sin vida en un hotel de Atenas. Un portavoz de la policía griega señaló que los indicios preliminares apuntan a que se trató de un suicidio y que, hasta el momento, no existen señales que sugieran la intervención de terceros. El funcionario ofreció la información bajo reserva de identidad, debido a que la policía griega no emite declaraciones públicas en este tipo de casos.

La mente detrás de Tehran, Dana Eden, encontrada muerta en Grecia Grosby

KAN informó que Dana Eden se encontraba en Grecia debido a las grabaciones de la cuarta temporada de la serie que la consolidó a nivel internacional.

En un comunicado oficial, la radiodifusora destacó la relevancia de su trayectoria dentro del medio audiovisual israelí:

“Dana estaba entre las figuras líderes de la industria televisiva de Israel y desempeñó un papel central en la creación y el liderazgo de algunas de las producciones más destacadas e influyentes dentro de la corporación”, afirmó KAN. No reveló la causa de la muerte.

La corporación también subrayó el impacto de su labor profesional y su compromiso con la industria:

“Su trabajo profesional, su dedicación inquebrantable y su amor por la creación dejaron una profunda huella en la Corporación de Radiodifusión Pública de Israel. KAN comparte el profundo dolor de su familia, amigos y colegas”, agregó la radiodifusora.

Por su parte, Donna and Shula Productions, compañía fundada por Eden, difundió un mensaje en su cuenta oficial de Facebook para desmentir versiones que comenzaron a circular tras conocerse la noticia.

“La productora desea aclarar que los rumores de una muerte criminal o motivada por razones nacionales son falsos e infundados”, resaltó la empresa. “Este es un momento de enorme dolor para la familia, amigos y colegas. Pedimos que se respete la dignidad de Dana y la privacidad de sus seres queridos”.

Trayectoria, legado y el impacto internacional de Teherán

La serie Teherán, estrenada en 2020 en Israel y posteriormente distribuida a través de Apple TV, narra la misión de Tamar Rabinyan, una joven agente del Mossad encargada de infiltrarse en Irán mediante un operativo cibernético para inutilizar un reactor nuclear y facilitar un ataque aéreo israelí. En noviembre de 2021, la producción fue reconocida como Mejor Serie Dramática en la 49ª edición de los Premios Emmy Internacionales.

La carrera de Eden en la televisión comenzó en la década de 1990, cuando participó en proyectos locales como la comedia “Yom Haem” y el drama criminal “Magpie”. Con el paso de los años, su trabajo fue ganando proyección internacional hasta consolidarse con Teherán.

Antes de ese reconocimiento global, en 2018, el programa “Saving the Wildlife” obtuvo el premio a Mejor Revista de Televisión para Niños y Jóvenes en los Premios de la Academia de Televisión de Israel, otro de los hitos que marcaron su trayectoria profesional.