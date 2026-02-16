'El Joven Sherlock': Guy Ritchie explora los orígenes del detective

Prime Video amplía el universo de Sherlock Holmes con la serie 'El Joven Sherlock', producción que explora los primeros años del detective creado por Arthur Conan Doyle. El proyecto marca el regreso de Guy Ritchie al mundo del personaje, luego de dirigir las películas protagonizadas por Robert Downey Jr.

Esta nueva adaptación se enfoca en una etapa previa a los relatos clásicos y presenta a un Holmes adolescente enfrentando su primer gran caso. La plataforma confirmó que la serie constará de ocho episodios y se estrenará el 4 de marzo de 2026.

La producción propone una historia de origen que sitúa al personaje antes de convertirse en el célebre investigador de Baker Street. A diferencia de versiones anteriores, esta adaptación se ambienta en la década de 1870 y traslada la acción a la ciudad de Oxford.

La serie se ambienta en Oxford durante la década de 1870. IG: hero_ft

¿De qué trata 'El Joven Sherlock'?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Prime Video, la historia presenta a Sherlock Holmes como un joven deshonrado que se convierte en sospechoso de un asesinato. Para evitar consecuencias legales, decide investigar el crimen por su cuenta.

En el proceso descubre una conspiración de alcance internacional que marcará su formación como investigador. La producción combina misterio, intriga y acción en un contexto previo a los relatos clásicos de Baker Street.

“Ambientada en Oxford en la década de 1870 y aventurándose en territorios extranjeros, la serie mostrará las primeras ocurrencias del adolescente anárquico”, indica Prime Video.

La producción indica que el caso inicial marcará el rumbo de su futuro y definirá su carácter como investigador.

Hero Fiennes Tiffin interpreta a Sherlock Holmes en su juventud. (Foto: Grosby Group)

Guy Ritchie regresa al universo Holmes

Guy Ritchie funge como productor ejecutivo y director de la serie, consolidando su vínculo con el personaje. El cineasta ya había abordado el universo Holmes en las películas estrenadas en 2009 y 2011, protagonizadas por Robert Downey Jr.

Además, la serie eventualmente podría llegar a conectarse con las películas del director, revelando que esta versión más joven llega a convertirse en la que fue interpretada por Robert Downey Jr.

Guy Ritchie es un director, productor y guionista británico reconocido por su estilo dinámico y narrativas centradas en el crimen y la acción. Alcanzó notoriedad con películas como Lock, Stock and Two Smoking Barrels y Snatch.

Guy Ritchie participa como productor ejecutivo y director.

Reparto confirmado de la serie

Hero Fiennes Tiffin interpreta a Sherlock Holmes en esta versión temprana del detective. El actor es conocido por su participación en la saga cinematográfica de Harry Potter, donde dio vida al joven Tom Riddle.

El elenco incluye a Holly Cattle, Ravi Aujla, Zine Tseng, Stephen Agnew, Adam James y Simon Delaney. Dónal Finn asume el papel de Moriarty, personaje que en las historias clásicas se convierte en el principal antagonista de Holmes.

Hasta ahora no se ha confirmado la aparición del doctor Watson en esta primera temporada.

Moriarty aparecerá en la historia interpretado por Dónal Finn. (Foto: Grosby Group)

Ambientación y fecha de estreno

Cabe señalar que en 1985, se estrenó una película que también presentaba una especie de historia de origen de Sherlock Holmes, titulada Young Sherlock Holmes. Aunque a diferencia de aquella producción cinematográfica, la serie contará con mayor desarrollo de personajes gracias al formato por episodios.

La adaptación actual retoma el concepto de historia de origen, pero incorpora elementos de conspiración internacional y escenarios fuera de Inglaterra.

La plataforma no ha confirmado si el proyecto tendrá continuidad más allá de la primera temporada. El estreno está programado para el 4 de marzo de 2026 y formará parte del catálogo original de Prime Video.