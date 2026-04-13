Faruz Feet, el rapero que inspira a los gym bros y a la nueva escuela del hip-hop mexicano 

Así como en el mundo del fitness, que también conoce a fondo el rapero Faruz Feet, el descanso siempre es importante; sin él, los músculos no tienen la recuperación que necesitan.

Lo mismo sucede en cualquier área de la vida, descubrió el propio rapero, pues en la música también fue importante parar en una industria cada vez más incesante e imparable, que exige estar lanzando canciones al por mayor para seguir teniendo escuchas.

Es algo que intento que no me afecte; sin embargo, es cierto que mes tras mes he estado sacando singles y discos para mantenerme constante y vigente, pero esta vez, antes del Pepsi Center, probé descansar alrededor de seis meses sin sacar una sola canción. Irónicamente me funcionó porque, como ya tenemos una fanbase sólida, los números, lejos de irse al suelo, crecieron; la música que sacamos anteriormente tuvo su lugar, tuvo su momento y fue escuchada con mayor ímpetu”, comparte el rapero en entrevista con Excélsior.

Él se ha vuelto referente de la escena independiente y underground del rap en México junto a otros raperos como Proof, con quien ha colaborado, y ha vivido de cerca la complejidad de crecer en audiencia sin un brazo económico o de producción potente como otros artistas; pero el rap parece como la hierba: siempre encuentra la forma de romper hasta el concreto.

“Sí, por supuesto, no creo que nada sea fácil en la vida. Ahora se podría pensar que es más fácil ser músico con las redes sociales. Sin embargo, se volvió un arma de doble filo; las redes y las plataformas hicieron que muchísimos artistas nacieran y tomaran estas herramientas, entonces ahora ves miles de millones de artistas, por lo que la competencia se vuelve más dura, pero insisto: nada es fácil y el público elige”, dice.

Pero no es lo mismo rapear por un sueño que rapear cuando tienes casi un millón de escuchas mensuales y acabas de llenar un Pepsi Center, tocando para más de cinco mil personas en uno de los venues clave del circuito de la capital mexicana; pero eso Faruz trata de verlo con humildad para no cambiar su esencia.

El cantante se dedica al fisicoculturismo y en redes sociales comparte sus procesos. Cortesía

Yo sigo haciendo la misma música con la que empecé, el mismo argumento, la misma alma; claro que he aprendido a hacer diferentes cosas. Toda la vida he sido muy versátil, bueno, he trabajado para intentar serlo; a la fecha me siento más capaz de poder competir con esa característica, es lo que me define: me adapto, pero no por eso cambio”, expresa el autor de "Paisajes".

Inspiración de atletas



Esa pausa y esa fidelidad que tiene a su proyecto lo mantienen como uno de los raperos al alza en la escena mexicana y, sin querer, también involucró a un público que quizá no estaba tan familiarizado con la cultura del hiphop: la del fitness.

Lo que pasa es que yo no he cambiado mi forma de rapear, mi mensaje y mi esencia es la misma, pero pasa que mi vida personal ya es clave para un artista, y mi otra pasión es el culturismo; eso fue lo que atrajo a estos fans. Muchos de ellos son atletas de élite; sin embargo, mi música sigue siendo la misma. Lo que pasa es que muchos se identifican con mi vida personal y por eso se crea una conexión, más allá de sólo seguirme por lo que canto”.

Faruz seguirá con su estilo y su mensaje: un rap reflexivo y que muestra, muchas veces, ser consciente de su entorno, de las adversidades y los beneficios de la calle. Piensa seguir su camino sin pretender nada y dejándose sorprender, y respeta a quienes en la escena siguen otro camino, quizá mucho más pop, o con un rap que no busque ser consciente sino entretener.

“El que haya artistas que empezaron en el rap y cambiaron por algo distinto... sigue siendo parte del movimiento, hace que más gente escuche rap. Aunque sean escalones diferentes, suma y se agradece… así como detrás de mí existen múltiples artistas que son parte del movimiento y suman de la misma forma, ni más ni menos”, concluye.