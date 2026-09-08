Detienen al presunto asesino de "Farath Coronel"; era su propio escolta

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) formalizó en reclusión la orden de aprehensión en contra de Elías “N”, investigado por el homicidio de V.M.S.M., conocido públicamente como “Farath Coronel”, quien se desempeñaba como activista de la comunidad LGBTIQ+ y prestaba servicios de numerología y temas paranormales.

De acuerdo con las indagatorias, el asesinato ocurrió el pasado 3 de septiembre en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

El presunto agresor se encontraba laborando para la víctima en funciones de custodia y seguridad personal al momento de los hechos.

¿Qué pasó el día que mataron a Farath Coronel?

El informe de la Fiscalía mexiquense detalla que la víctima se encontraba dentro de su domicilio en la colonia Bosques del Lago junto con sus colaboradores.

En el sitio, se inició una discusión entre “Farath Coronel” y Elías “N”. Este último sacó un arma de fuego y la accionó en contra del activista, causándole la muerte.

Posteriormente, el agresor se llevó objetos de valor del inmueble y escapó en el vehículo de la víctima.

Un día después de la agresión, el 4 de septiembre, Elías “N” fue capturado por las autoridades por su probable relación con delitos contra la salud, siendo trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán.

Tras reunir los elementos de prueba por el crimen, el Ministerio Público solicitó y obtuvo la orden de aprehensión por homicidio, notificándosela al imputado dentro del penal.

De recibir sentencia condenatoria, el detenido podría alcanzar una pena de hasta 70 años de cárcel.