Escolta, principal sospechoso de muerte de Farath Coronel, ‘El Brujo Mexicano’

La mañana del viernes 4 de septiembre, la tranquilidad de una zona residencial de Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli, se rompió con una noticia que poco después comenzó a recorrer las redes sociales: Farath Coronel había sido asesinado dentro de su domicilio.

Horas más tarde, la investigación dio un giro que puso el foco sobre alguien que, al menos públicamente, no era un desconocido para la víctima.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de Elías “N”, a quien identifica como presunto autor material del homicidio. La autoridad precisó que el detenido se desempeñaba como elemento de seguridad privada de Coronel.

El anuncio abrió una de las principales interrogantes del caso: ¿qué ocurrió dentro de aquella casa y qué había detrás de la relación entre el vidente y el hombre encargado de su seguridad?

Por ahora, la respuesta definitiva corresponde a la investigación ministerial y, en su momento, a un juez.

La propia Fiscalía mexiquense confirmó el dato que cambió la dimensión de la investigación.

#Detenido. Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron a Elías “N”, investigado como presunto autor material del homicidio de un integrante de la comunidad LGBTIQ+, identificado como “Farath” y/o “La Diabla”, hechos ocurridos esta mañana en el municipio de #CuautitlánIzcalli”, informó la dependencia.

En el mismo mensaje, la FGJEM añadió una precisión particularmente relevante.

El investigado desempeñaba funciones de elemento de seguridad de la víctima”.

Después de su captura, Elías “N” quedó a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, encargado de integrar la carpeta de investigación y determinar las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.

Elías “N” es investigado como presunto responsable. La detención no equivale a una sentencia y será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica.

Elías “N” es investigado como presunto autor material del homicidio de Farath Coronel. Facebook

Un audio que comenzó a circular antes de la captura

Mientras la noticia del asesinato se extendía, comenzó a circular en medios de comunicación un audio atribuido a un supuesto amigo de Farath Coronel.

La grabación, difundida por medios como TV Notas, plantea una posible reconstrucción de las horas previas al crimen. Sin embargo, se trata de una versión extraoficial que no ha sido presentada por la Fiscalía como una narración oficialmente confirmada de los hechos.

Según ese relato, Farath, Elías y otro hombre identificado como “Kendal” habrían estado juntos poco antes del homicidio. El supuesto amigo describe una discusión entre Coronel y sus escoltas y presenta a Elías como una persona de carácter explosivo.

Ya sabes cómo es mi comadre, con su carácter, ya sabes cómo regaña él”, se escucha en la grabación.

La versión sostiene que, después de aquel supuesto altercado, Farath habría enviado a Elías a un establecimiento Oxxo. El relato señala que el escolta habría regresado posteriormente al domicilio y que después habría ocurrido el ataque.

El audio también menciona el supuesto robo de dinero, joyas, armas, perfumes, ropa y una camioneta, además de afirmar que el sospechoso habría bloqueado contactos, dado de baja su línea telefónica y escapado.

Son señalamientos que, por ahora, deben leerse como lo que son: una versión pendiente de corroboración.

La carpeta de investigación será la que determine qué ocurrió realmente, qué evidencias existen y cuáles de esas versiones pueden ser acreditadas ante la autoridad.

El video que hoy adquiere otro significado

Hay otro elemento que había circulado antes del crimen y que ahora volvió a llamar la atención.

Se trata de una transmisión reciente de Farath Coronel en la que el propio influencer reprende a integrantes de su equipo de seguridad.

En las imágenes aparece una discusión relacionada con el manejo de un arma larga. Coronel se dirige directamente a Elías:

¡Elías! No se me muevan de aquí los dos, por favor. Cosa uno y cosa dos. Le vas a pegar con el rifle en la cara a ella, ¿no te fijaste, pende**?”.

El escolta responde:

Sí me fijo, patrón”.

Coronel vuelve entonces sobre el mismo punto:

Sí, sí, sí, con el pinche rifle acá en la cara así”.

Más adelante, el vidente habla de la preparación que esperaba de quienes trabajaban para él y relaciona esa capacitación con sus condiciones laborales.

Perfecciona todo lo de seguridad si quieres ganar dinero”, afirma.

Y establece una regla que, después de conocer la identidad del detenido, adquiere especial interés dentro de la narrativa del caso.

Usted es empleado, un empleado debe seguir reglas”.

El video, sin embargo, no demuestra que Elías “N” haya cometido el homicidio ni establece por sí mismo un vínculo causal con el asesinato. Su relevancia radica en que permite observar públicamente parte de la dinámica laboral que existía entre Coronel y los integrantes de su equipo de seguridad.

La seguridad ya formaba parte de su vida pública

La presencia de escoltas alrededor de Farath Coronel tampoco era un elemento completamente ajeno a su exposición pública.

En 2022, durante otra transmisión, el vidente relató un episodio de violencia que, según su propia versión, ocurrió mientras viajaba en una camioneta.

Coronel aseguró entonces que una unidad blanca les había cerrado el paso sobre Viaducto y que uno de sus escoltas reaccionó después de que se escucharan disparos.

El influencer describió aquel episodio como un supuesto intento de secuestro.

Aquel relato ayuda a entender por qué la seguridad y la presencia de escoltas aparecían como parte de su entorno cotidiano. También explica el peso que hoy tiene cualquier material público relacionado con quienes integraban su círculo de protección.

Pero, nuevamente, ese antecedente no prueba una conexión con el homicidio ocurrido en Cuautitlán Izcalli.