¿Indirecta a Carin León? 'El Buki' agradece a sus fans el esfuerzo por ir a verlo a Las Vegas

Marco Antonio Solís compartió un video para agradecer el esfuerzo que hacen sus seguidores por asistir a sus conciertos en Las Vegas, los cuales se realizaron hace poco. Sin embargo, su mensaje provocó que algunos usuarios lo interpretaran como una posible indirecta para Carín León, quien recientemente causó molestia por cancelar una presentación en Las Vegas.

“El Buki” difundió el mensaje después de ofrecer dos conciertos en el Dolby Theatre de Las Vegas. Además de agradecer el cariño del público, el cantante reconoció que viajar para verlo implica gastos, organización y sacrificios que van más allá de comprar un boleto.

Marco Antonio Solís Instagram: Marco Antonio Solís

Marco Antonio Solís reconoce el esfuerzo de sus seguidores

Durante el video, el intérprete destacó todo lo que sus fans deben preparar antes de acudir a uno de sus espectáculos, especialmente cuando necesitan trasladarse desde otra ciudad.

“Gracias, yo sé del esfuerzo que hacen para llegar acá, vuelos, dejar muchas cosas arregladas en casa, permisos, niñeras, y bueno, lo que implica, el gasto que implica venir a esta ciudad”, expresó el cantante.

Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Sus palabras generaron reacciones porque fueron publicadas pocos días después de la controversia protagonizada por Carín León. Aunque Marco Antonio Solís nunca mencionó al cantante sonorense, algunos internautas consideraron que el mensaje podría estar relacionado con lo ocurrido.

Otro punto destacado por el cantante fue la decisión de sus seguidores de acudir a sus presentaciones pese a la gran variedad de espectáculos disponibles en Las Vegas.

“Pero bien vale la pena, muchas gracias por su cariño, por su preferencia, ante tantas opciones que hay en Vegas, mi gratitud eterna, gracias”.

La polémica de Carín León por su concierto en Las Vegas

Carín León canceló de último momento el concierto que tenía programado para el 10 de septiembre en The Sphere de Las Vegas. De acuerdo con la información difundida, el artista no pudo llegar debido a problemas durante su traslado.

Parte del público ya estaba dentro del recinto cuando se informó que la presentación no se realizaría. La fecha fue reprogramada para el 15 de septiembre de 2027, pero la decisión causó inconformidad entre algunos asistentes que ya habían invertido en vuelos, alojamiento, alimentos y otros gastos relacionados con el viaje.

@carinleonoficial

Precisamente esos esfuerzos fueron los que Marco Antonio Solís mencionó en su grabación, por lo que los usuarios encontraron similitudes entre su reflexión y las críticas dirigidas a Carín León.